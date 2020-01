Braak : Einbrecher attackiert 70-Jährigen in Hausflur

Der Hausbewohner überraschte den Einbrecher im Flur und wurde von ihm angegriffen. Als die Ehefrau dazustößt, ergriff der Täter die Flucht.

09. Januar 2020, 15:55 Uhr

Braak | Am Mittwoch ist ein Unbekannter in der Straße Fürstredder in Braak in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Der 70-jährige Hausbewohner wurde durch Geräusche im Hausflur hellhörig. Als er zum Eingangsbereich ging, um nachzusehen, wurde er von dem Einbrecher angegriffen und dabei leicht verletzt.

Täter auf der Flucht

Als die Ehefrau des 70-Jährigen ebenfalls den Hausflur betrat, ergriff der Einbrecher die Flucht. Trotz der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Polizei geht davon aus, dass der Gesuchte zuerst über ein angrenzendes Feld und von dort in Richtung Ihlendiek/Dorfstraße geflüchtet sein könnte.

Täterbeschreibung

Der Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur, war dunkel gekleidet und trug eine schwarze Gesichtsvermummung sowie eine schwarze Mütze.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum mutmaßlichen Täter oder verdächtigen Personen, die am besagten Tag zwischen 18 und 21 Uhr im Bereich Fürstredder, An der Chausee, Höhenkamp, Ihlendiek, Dorfstraße oder der näheren Umgebung aufgefallen sind, geben können. Diese können der Kriminalpolizei in Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 gemeldet werden.

