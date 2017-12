Ein Zeichen der Solidarität für die Bedürftigen

vergrößern 1 von 1 Foto: schlüter-hürdler 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 02.Dez.2017 | 08:00 Uhr

Auch in einer kleinen Stadt kann man etwas bewegen und seine Mitmenschen unterstützten. Das zeigt die Aktion für die Reinfelder Tafel. Pastor Bernd Berger konnte 28 Firmen aus der Karpfenstadt und ihrer Umgebung dazu animieren, eine Werbefläche auf dem Tafel-Mobil zu mieten. So können die Unterhaltungskosten wie Steuern, Versicherung, Reparaturen, Kraftstoff und auch eine Rücklage für Notfälle finanziert werden. 7800 Euro jährlich kommen so für den Kleintransporter mit Kühlung zusammen. Das Prinzip ist ähnlich wie beim Claudius-Mobil der Ev. Kirchengemeinde, das auch durch Sponsoren-Flächen unterhalten wird.

Eine große Hilfe für die 65 ehrenamtlichen Mitarbeiter der Reinfelder Tafel, die das dringend benötige Kühlmobil erst vor einem Jahr mit Unterstützung der Sparkassen-Stiftung und der Lidl-Stiftung und zu einem Vorteilspreis bei Opel Vick anschaffen konnten. Viele Jahre waren die Ehrenamtlichen mit ihren Pkw unterwegs zu den Supermärkten – voll bepackt und immer auf eigene Kosten. Tiefkühlkost konnte gar nicht abgeholt werden.

„Wir sind überglücklich, dass wir in der Bevölkerung so viel Unterstützung haben“, freut sich Vorsitzender Gerald Witzmann. Täglich fahren die Tafel-Mitarbeiter zu allen Supermärkten, um dort die aussortierte Ware, die sonst vernichtet werden würde, für die Bedürftigen abzuholen. Zur Zeit versorgen sie 140 Haushalte. Das sind 300 Personen. Mal holen sie auch eine Palette Tiefkühlpizza aus Rendsburg oder Brot von einem Fabrikanten in der weiteren Umgebung. Ohne die Sponsoren und ohne das Tafel-Mobil nicht möglich. Ausgabe ist immer am Donnerstagvormittag in der Joachim-Mähl-Straße.

„Es ist ein Zeichen der Solidarität der Firmen in Reinfeld“, betont Pastor Bernd Berger und dankt allen Sponsoren für ihre Unterstützung, die auch ein Bild dafür sei, dass die Nächstenliebe und das Miteinander funktionieren. Typisch für eine Kleinstadt wie Reinfeld sei es, dass sich hier jeder kenne, man sich gegenseitig helfe. Zwei weiße Flecken befinden sich noch auf dem Tafel-Mobil. „Warum soll nicht der Nachbar einer der Sponsoren werden?“, fragt der Pastor.