Bargteheide : Ein Widerling – aber kein Mörder

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 22.Nov.2017 | 06:00 Uhr

In einer Woche wird der Vorsitzende Richter Christian Singelmann voraussichtlich das Urteil sprechen. Der 36-jährige Gerüstbauer und Bodybuilder Sven S., ist angeklagt, seine ehemalige Freundin Svea T. mit drei Schüssen in seiner Wohnung an der Alten Landstraße in Bargteheide getötet zu haben. Der Fall hatte für großes öffentliches Interesse und Anteilnahme gesorgt, die bis heute anhalten. Das Opfer (28) arbeitete beim Erdbeerhof Glantz, war als lebenslustig, fröhlich, hilfsbereit bekannt und bei allen sehr beliebt.

Fast ein Jahr lang versuchte das Gericht Licht ins Dunkel um das tragische Geschehen am 12. August 2016 zu bringen und zu klären, ob der mutmaßliche Täter heimtückisch, geplant und aus niederen Beweggründen gehandelt hat – alles Kriterien für einen Mord – oder ob es sich um eine spontane Tat handelt – der Angeklagte also für Totschlag verurteilt wird. Die Staatsanwälte Ann-Sofie Portius und Niles-Broder Greve forderten im Plädoyer lebenslange Haft und sahen einen Mord als erwiesen an. Ganz anders sieht das Verteidiger Dr. Jan Markus Schulte aus Kiel.

Trotz starker Erkältung hält er sein Plädoyer, um – so betont er – nicht noch einmal den Prozess wegen der Krankheit eines Verteidigers platzen zu lassen. Man brauche nicht darüber zu diskutieren, dass Sven S. sein Opfer mit drei Schüssen getötet habe. Der Ablauf des Geschehens sei klar und deutlich, so Schulte. Allerdings sehe er die Kriterien für eine Verurteilung wegen Mordes nicht gegeben. 30 000 Whats-App-Nachrichten nach der offiziellen Trennung des Paares seien Beweis genug, dass die Beziehung durchaus noch bestanden habe. Zwar sei es wohl keine „normale“ Beziehung gewesen, aber das sei sie auch vorher aufgrund des Charakters des Angeklagten nie gewesen. Der Verteidiger beschreibt Sven S. als manipulativ, mit „hochexplosiven Wutausbrüchen“, mit einer Neigung zum Narzissmus und als bipolare Persönlichkeit. Er sieht die Persönlichkeitsproblematik im Mittelpunkt. Dies könne dem Gericht nicht egal sein.

Er beschreibt seinen Mandanten wie auch zahlreiche Zeugen im Prozess: Als Widerling, der lügt und lachend betrügt, vielleicht gewalttätig. „Mit Verlaub: Ein richtiges Arschloch. So ist Herr S.“, drückt der Anwalt es drastisch aus. Doch das mache ihn noch nicht zu einem Mörder. Seine Persönlichkeit könne als „weit entfernt von sympathisch“ bezeichnet werden. Diesen Umstand dürfe man aber nicht auf seine Tat projizieren. Er könne den Argumenten der Staatsanwaltschaft nicht folgen. Heimtücke liege nicht vor, habe er doch aus seiner verfrühten Rückkehr aus seinem angeblichen Italienurlaub kein Geheimnis gemacht. Weil er nicht bei einem Freund übernachten konnte, sei er in seine Wohnung zurückgekehrt, habe dort aber nicht dem Opfer aufgelauert, so dass auch kein planmäßiges Vorgehen anzunehmen sei. Auch habe er nicht mit gezogener Waffe auf seine Ex-Freundin gewartet. Wahrscheinlicher sei, dass er seinen Tötungsentschluss spontan gefasst habe. Sven S. habe den ersten Schuss im Stehen abgegeben, erst die weiteren auf das liegende Opfer. Das sei lediglich die Fortsetzung des bereits begonnenen Tötungsdelikts gewesen. Sein Fazit: Es gebe keinen Hinweis auf niedere Beweggründe. Er fordert eine Verurteilung wegen zeitigen Totschlags. Das Strafmaß überlässt er dem Gericht.



>Wie Richter Singelmann nach den Plädoyers entscheiden wird, erfahren alle Beteiligten und Zuhörer am Mittwoch, 29. November, ab 9 Uhr.