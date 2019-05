Ein Weltmeister aus Stormarn

Udo van Stevendaal wird in Spanien zum ersten Mal Duathlon-Weltmeister seiner Altersklasse (M 50)

06. Mai 2019, 15:05 Uhr

Grosshansdorf | Internationale Titel hat Udo van Stevendaal bereits einige gesammelt – nicht umsonst stand der erfolgreiche Triathlet bereits öfter auf der Kandidatenliste bei der Wahl zu Stormarns Sportler des Jahres. Doch auch van Stevendaal erlebt manchmal noch Neues. So wie jetzt im spanischen Pontevedra, als der Athlet des SV Großhansdorf sich zum ersten Mal zum Duathlon-Weltmeister seiner Altersklasse (M 50) über die Standarddistanz (10 Kilometer Laufen, 40 Kilometer Radfahren, 5 Kilometer Laufen) krönte.

„Mit diesem Erfolg war nicht zu rechnen“, sagte der Ahrensburger Triathlet und nannte den Grund für seine Einschätzung. „Obwohl das Schwimmen nicht meine Stärke ist und mir daher dieses Wettkampfformat entgegenkommen sollte, gibt es viele Athleten, die sich nur auf den Duathlon konzentrieren“, erläuterte van Stevendaal, dass der Wegfall des Schwimmens auch anderen entgegenkommt: „Weil die im Schwimmbad keine Kacheln zählen, können sie die gewonnene Zeit ins Lauf- und Radtraining investieren – und sollten in den beiden Disziplinen eigentlich stärker sein.“

Für Udo van Stevendaal war es der insgesamt dritte Auftritt bei einem Duathlon. Nur zwei Wochen zuvor hatte der 50-Jährige das zweite Mal an dem Wettkampfformat teilgenommen – und war bei den Deutschen Meisterschaften über die Mitteldistanz (10/60/10) in Alsdorf bei Aachen überraschend Vizemeister in seiner Altersklasse geworden.

Es war eine Genugtuung nach schweren Wochen. „Ich hatte im Trainingslager Anfang März einen schweren Radsturz“, erläuterte van Stevendaal: „Danach konnte ich drei Wochen lang überhaupt keinen Sport machen und sechs Wochen lang nicht laufen.“ Erst zwei Tage vor der DM war der Stormarner beschwerdefrei und entschloss sich zum Start: „Dass ich den Wettkampf überhaupt durchgestanden habe, war schon ein Erfolg. Der hat mich beflügelte und animiert, in Pontevedra bei der WM zu starten.“

In Spanien kämpfte der Ahrensburger mit 39 weiteren Athleten seiner Altersklasse um den Titel. Die Laufstrecke durch die verwinkelte Altstadt von Pontevedra mit vier Runden á zweieinhalb Kilometern stufte van Stevendaal als „sehr anspruchsvoll“ ein. Viele enge rechtwinklige Kurven und die vollen Strecken verlangten absolute Konzentration. An zweiter Stelle liegend, wechselte van Stevendaal nach 36:34 Minuten aufs Rad. Sein Rückstand auf die Spitze betrug fast 1:30 Minuten. Doch auf zwei Reifen gelang dem Stormarner ein wahrer Husarenritt. Bereits nach zehn Kilometern hatte er den führenden Spanier eingeholt, flog förmlich mit der besten Radzeit aller Athleten zum zweiten Wechsel und lag vor dem finalen Lauf 4:30 Minuten vor dem ersten Verfolger.

Trotz des komfortablen Polsters aber gab der Stormarner noch einmal alles über die fünf Kilometer. „Man darf sich nie sicher sein. Es kann so viel passieren, daher habe ich bis zum Schluss nicht lockergelassen“, verriet van Stevendaal – und baute seinen Vorsprung sogar noch weiter aus. Als einziger Athlet seiner Altersklasse blieb er unter 20 Minuten Laufzeit.

Mit Anke Lakies war eine weitere Stormarnerin in Pontevedra am Start. Die Athletin des VfL Oldesloe landete über die Sprint-Distanz (5/20/2,5) trotz einer Verletzung auf Rang vier ihrer Altersklasse W 50.