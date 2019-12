Ein Verein für Stormarn

Avatar_shz von shz.de

19. Dezember 2019, 13:28 Uhr

Im Rahmen seiner traditionellen Adventsveranstaltung für Mitglieder und Gäste stellte der Vorstand des Heimatbundes Stormarn (HBS) in Jersbek jetzt das im Januar beginnende Jahresprogramm für 2020 vor. Zu den Höhepunkten des Programms zählen auch in diesem Jahr die Exkursionen und die Plattdeutschen Tage für Stormarn, die zum 20. Mal in ununterbrochener Reihenfolge mit Veranstaltungen im gesamten Kreisgebiet durchgeführt werden.

Auch Natur, Kultur und Umwelt haben ihren Platz im Programm des HBS: Alt und Jung wird es sicherlich wieder zur Hirschbrunft im Duvenstedter Brook locken oder zur Entdeckung des Dorfes Eichede. Und der Film-Vortrag über die Entwicklung der Schwarzwild-Population in Stormarn gehört zu den besonderen Naturerlebnissen. Neben spannenden Themen und Vorträgen aus Geschichte und Kunst, wie der Vortrag von Burkhard von Hennigs über Heimatschutzarchitektur in Stormarn, findet sich auch ein Konzert im Jersbeker Barockgarten. Den Beginn macht ein Lichtbildervortrag von Helmuth Peets über Schwansen am 22. Januar in Bargteheide. „Es ist das Anliegen des Heimatbundes Stormarn, mit einem breiten Spektrum von Vorträgen, Besichtigungen, Exkursionen und plattdeutschen Veranstaltungen die Verschiedenartigkeiten und die Vielseitigkeit herauszustellen, die unseren Kreis auszeichnen“, betont der 1. Vorsitzende, Helmuth Peets: „Kunst, Kultur, Sprache und Natur und die große Zahl der Aktivitäten sollen eine Antwort auf die Frage geben, warum es sich lohnt, ein Stormarner in Schleswig-Holstein zu sein.“

❏ 22. Januar, 19.30 Uhr, Stadthaus Bargteheide, Am Markt 4: „Schwansen – Herrenhäuser in zauberhafter Landschaft“ – Lichtbildervortrag von Helmuth Peets. Nach seinen erfolgreichen Vorträgen in den vergangenen Jahren führt Peets dieses Mal auf die Halbinsel Schwansen, eine von Güterkultur und goldenen Rapsfeldern bestimmte Landschaft zwischen Schlei und Eckernförder Bucht. Der Vortrag ist zugleich eine Einstimmung auf die Exkursion am 9. Mai 2020. Veranstaltung mit dem Verschönerungsverein Bargteheide (VVB). Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

❏ 15. Februar, 15 Uhr, Bürgerhaus Timmerhorn, Heideweg 2, Einlass 14.30 Uhr: „Plattdüütsch bi uns“ – en kommodigen Nomiddag mit veel Platt, gode Lüüd un Kaffee un Koken. Kosten deit dat nix, man to Spenden seggt wi nich nee.



❏ 14. März, 15 Uhr, Gemeindesaal Schlosskirche, Am Alten Markt 9 in Ahrensburg : „Stormarn – gestern, heute, morgen“ – ein filmisches Kaleidoskop von Rolf Schwarz. Eintritt frei. Anschließend Kaffeepause und Jahreshauptversammlung

des Heimatbundes Stormarn. Gäste sind willkommen.

❏ 26. März, 19 Uhr, Begegnungsstätte Neuschönningstedt (Reinbek), Querweg 13: „Die Trave – eine historische Flusslandschaft“ – Lichtbildervortrag von Helmuth Peets in Zusammenarbeit mit den Heimatfreunden Schönningstedt-

Ohe. Der Eintritt ist frei, Spenden erbeten.



❏ 23. April, 19.30 Uhr, Kreistagssitzungssaal, Mommsenstraße 13, Bad Oldesloe: „Sachsen und Slawen in Stormarn – eindrucksvolle Forschungsergebnisse zur frühen Geschichte Stormarns“ – Vortrag von Günther Bock. Veranstaltung gemeinsam mit dem Kreisarchiv Stormarn. Eintritt frei, Spenden erbeten.

❏ 9. Mai: Tagesexkursion: „Schwansen – Adelskultur zwischen Schlei und Eckernförde“ – Leitung Helmuth Peets. Die Halbinsel Schwansen südlich

von Angeln und der Schlei ist eine der adeligen Hochburgen in Schleswig-Holstein. Zahlreiche Gutshöfe und Herrenhäuser ziehen sich wie eine Perlenkette über das Land. Dazu kommen schöne alte Back- und Feldsteinkirchen und eine zauberhafte Landschaft. „Auf unserer Fahrt werden wir mit der berühmten Bunten Kammer auf Gut Ludwigsburg und den Freskenmalereien in der Kirche von Klein Waabs zwei ganz besondere Kunstwerke

sehen und idyllische Dörfer wie Sieseby besuchen. Zum Mittagessen sind wir auf Gut Ludwigsburg, zum Kaffeetrinken in einem Landgasthaus in Winnemark“, so Peets.

Kosten: 35 Euro inklusive Bus und Führung, ohne Verpflegung. Abfahrten: 7.30 Uhr, Bargteheide, Parkplatz Utspann; 7.40 Uhr, Ahrensburg, Rosenhof; 7.45 Uhr, Schmalenbeck, Walddörfer Apotheke,

Sieker Landstraße. Anmeldung nur schriftlich an Monika Deyke, Langenkoppel 15, 22949 Ammersbek, E-Mail: modey@ckuschel.de.



❏ 14. Juni, 11 Uhr, Torhaus, Allee: Sommerkonzert im Jersbeker Barockgarten. Veranstaltung des Fördervereins Jerbeker Park. Für Musik und das leibliche Wohl ist gesorgt.



❏ 11. Juli, 14 Uhr, Kirche, Lindenallee in Eichede: Stormarn vor Ort: „Eichede – ein besonderer Ort“ – Dorfrundgang

mit der Interessengemeinschaft „Uns Dörp Eik“. Teilnahme kostenlos, Spenden werden aber gern gesehen. Anschließend Kaffeetrinken möglich.



❏ 15. August, Tagesexkursion: „Entdeckungsfahrt an die Stör“ – Leitung Helmuth Peets. Die Stör ist nicht nur der historische Grenzfluss der alten Grafschaft Stormarn, sie ist zugleich einer der längsten und vielseitigsten Flüsse Schleswig-Holsteins und damit ein lohnendes Ziel für ganz besondere Entdeckungen. „In Kellinghusen werden wir einen der bedeutendsten internationalen Keramikkünstler unserer Zeit besuchen und in Heiligenstedten neben der historischen Klappbrücke eine der ältesten Kirchengründungen im norddeutschen Raum sehen. Wir werden Deutschlands tiefste Landstelle und das Störsperrwerk an der Elbe aufsuchen und in Wilster die von Ernst Georg Sonnin entworfene St.-Bartholomäus-Kirche bewundern. Bei dem stimmungsvollen Abschluss in Stellau werden wir auch dem Dichter Detlev von Liliencron begegnen“, sagt der Kreisvorsitzende. Kosten: 35 Euro, inklusive Bus, Eintritt und Führung, ohne Verpflegung. Abfahrten: 7.30 Uhr, Bargteheide, Parkplatz Utspann; 7.40 Uhr, Ahrensburg, Rosenhof; 7.45 Uhr, Schmalenbeck, Walddörfer-Apotheke, Sieker Landstraße. Anmeldung nur schriftlich an Monika Deyke, Langenkoppel 15, 22949 Ammersbek, E-Mail: modey@ckuschel.de.



❏ 17. September, 6 Uhr, Parkplatz am „Fasanenhof“, Allee 18 in Jersbek – „Hirschbrunft live! Beobachtungen unserer größten heimischen Wildart in der Paarungszeit“ unter Führung von Thimo Scheel. Teilnahme kostenlos, Spenden zugunsten des Jersbeker Parks willkommen. Anmeldung erforderlich unter (04532) 1726.



❏ 24. September, 19.30 Uhr, Kreisverwaltung, Mommsenstraße 13, Bad Oldesloe: „Heimatschutz und Heimatschutzarchitektur in Stormarn“. Vortrag von Burkhard von Hennigs. Eintritt frei, Spenden erbeten.



❏ 12.-23. Oktober: „Veel Platt in Land un Stadt – die 20. Plattdeutschen Tage für Stormarn“ mit vielen Veranstaltungen und bekannten Künstlern. Im Sommer des kommenden Jahres erscheint dazu ein Flyer.



❏ 5. November, 19.30 Uhr, Kreistagssitzungssaal, Mommsenstraße 13, Bad Oldesloe: „Stormarn feiert. Heimat- und Kulturfeste von den 1950er - 80er Jahren“. Vortrag von Dr. Karin Gröwer und Barbara Günther, erarbeitet aus den Bildsammlungen des Kreisarchivs. Gemeinsame Veranstaltung des Kreisarchivs Stormarn und des Heimatbunds Stormarn. Eintritt frei, Spenden erbeten.









>Das Jahresprogramm mit weiterführenden Infos findet sich im Internet unter www.heimatbund-stormarn.de.