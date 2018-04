Ein schöner Ort mitten im Grünen

Die Gemeinde Tangstedt kann vor allem mit ihrer Lage punkten / Mehrere Wander- und Radfahrrouten ausgeschildert

Ein großes Pfund mit dem Tangstedt wuchern kann, ist seine Lage im Grünen vor den Toren Hamburgs. Bei der Fahrt durch die Gemeinde springt einem das Thema Naherholung quasi an. Dass viele Pferdefreunde aus der benachbarten Hansestadt ihren Vierbeinern hier eine Box in einem der Reiterhöfe und Gestüte besorgen, verwundert somit angesichts der Ausrittsmöglichkeiten nicht. Und auch der Golfclub Hamburg-Oberalster, der seinen 18-Loch-Platz in Tangstedt hat, wirbt nicht umsonst mit dem Image des „Golfens inmitten schönster Heide- und Moorflächen sowie altem Wald- und Baumbestand“. Familien nutzen das Angebot des Guts Wulksfelde für einen Wochenendausflug (siehe Text unten).

Im Rahmen der Mitgliedschaft in der Aktivregion Alsterland sind außerdem rund um Tangstedt professionell ausgeschilderte und mit Infotafeln ergänzte Wanderrouten entstanden. So existiert eine beschilderte 22 Kilometer lange Wanderung quer durch die Gemeinde Tangstedt. Rund um das bereits erwähnte Gut Wulksfelde wurde eine 3,3 Kilometer lange Wandertour ausgearbeitet.

Mit der Entwicklung beschäftigte sich eine extra gegründete Projektgruppe „Wandern“ innerhalb der Aktivregion. Neben Vertretern der beteiligten Gemeinden wirkten Mitglieder des Norddeutschen Wanderverbandes, des Nabu und des BUND an der Ausarbeitung mit. Bis Ende 2014 konnten die Wege inklusive der notwendigen Beschilderung, einer entsprechenden Karte sowie Rastmöglichkeiten fertiggestellt und vor drei Jahren die Wege auf Gut Wulksfelde feierlich eingeweiht werden. Mittlerweile erfreuen sich die insgesamt zehn Routen in der Aktivregion einer stetig steigenden Beliebtheit.

Ein Umstand, der Tangstedt als Wanderausflugsziel überregional bekannt gemacht hat. Auch der Teil eines Pilgerwegs „Via Baltica“ führt durch Rade und Wulksdorf. Für Radwanderer hat die Kulturstiftung der Sparkasse Holstein gemeinsam mit dem Kreis die Route „Auf Moorlandtour“ entworfen, die die Fahrt durch Tangstedt, Wulksdorf und Rade beinhaltet.

Zum Thema Naherholung und Freizeit gehört auch der Baggersee „Costa Kiesa“. Die beliebte, aber nicht offizielle Badestelle am Rande eines Kiesabbauwerks lockt an Sommertagen tausende Besucher an. In den vergangenen Jahren gab es allerdings Streit rund um illegal geparkte Fahrzeuge, Müll und Besucher nach 22 Uhr.

Wie genau die Zukunft der „Costa Kiesa“ aussehen könnte, scheint ungewiss. 2016 wurden klare Regeln im zuvor gefühlt „rechtsfreien Raum“ geschaffen. Zunächst sollte im vergangenen Jahr ein Badeverbot verhängt werden, um Kosten zu sparen. Später kam man auf die Idee, dass von Gästen durch das Sicherheitspersonal eine Art Badegeld verlangt werden könnte. Doch da es sich halt um eine eher inoffizielle Badestelle ohne echte Infrastruktur handelt, wäre das wohl juristisch nicht haltbar gewesen.

Mittlerweile ist sich die Tangstedter Lokalpolitik darüber einig, dass man das gesamte Areal um die sogenannte „Costa“ aufwerten möchte. Angeblich gab es für unterschiedlichste Ideen mit Stand Ende 2017 auch interessierte Investoren aus den Bereichen Camping und Gastronomie. Auch ein Aussichtsturm, weitere Wanderwege oder Fitnessparcours sind mögliche Erweiterungen. Der Badebereich könnte dann professionell bewirtschaftet werden und die „Costa Kiesa“ ganz offiziell zu einer Tangstedter Attraktion.