Bad Oldesloe : Ein Platz für Mitarbeiter

42 zusätzliche Stellen: Kreis kauft für 500 000 Euro Räume am Bahnhof um Büros schaffen zu können.

von Rolf Blase

22. März 2018, 06:00 Uhr

42 zusätzliche Stellen hat die Politik dem Landrat in den vergangenen zwei Jahren genehmigt. Die werden zwar nicht alle nur aus Kreismitteln bezahlt, aber sie brauchen einen Arbeitsplatz. Für rund eine halbe Million Euro hat der Kreis deshalb die ehemaligen Räumlichkeiten der Rentenversicherung am Bahnhof gekauft. Zudem wird man weitere acht Büros im Neubau der Amtsverwaltung Bad Oldesloe-Land mieten. Dass der Kreis die bisherigen Räume des Amts in der Mewesstraße übernimmt, war schon vorher klar.

„Wir freuen uns, dass wir jetzt ein wenig Luft haben“, sagte Landrat Henning Görtz im Hauptausschuss. Die Personalfrage wird den Kreis allerdings darüber hinaus beschäftigen. Mehr als 100 Mitarbeiter sind über 60, ein Drittel der Belegschaft wird bis 2025 ausscheiden.

16 Azubis werden in diesem Jahr beim Kreis anfangen. Das sind doppelt so viele wie in der Zeit bis 2016 normal war. „Das ist eine Rekordzahl, deckt aber nicht mal die Hälfte unseres jährlichen Bedarfs“, so der Landrat. Er hat deshalb das Projekt „Verwaltung 2030“ ausgerufen. „Es geht um Personal, Arbeitszeitmodelle, Digitalisierung und Wissensmanagement. Wir müssen uns auch unsere Prozesse anschauen“, betonte Görtz wohl wissend, dass das Mehrarbeit bedeutet: „Aber wenn wir das nicht machen holt es uns irgendwann ein.“

Wohin die Entwicklung geht, lässt sich an der Zahl der Stellenbesetzung ablesen. 2010 schreib der Kreis 25 Stellen aus, im vergangenen Jahr waren es 88. Dafür gab es zwar genug Bewerber, aber es waren nicht mehr 38 je Stelle, sondern nur noch 13. Angesichts der demographischen Entwicklung, die alle Verwaltungen und Unternehmen gleichermaßen betrifft, dürfte sich der Trend noch verschärfen. Zurzeit hat die Kreisverwaltung rund 700 Beschäftigte auf 578 Planstellen. Das Durchschnittsalter beträgt 45,6 Jahre, jeder oder jede zweite ist über 50. Ob sich das Alter oder das schlechte Wetter im letzten Quartal auf die Krankheitsquote ausgewirkt hat, ist nicht klar. Die steig 2017 aber auf den neuen Höchststand von 17,8 Krankheitstagen je Beschäftigten, wobei Kind-Tage und Kuraufenthalte mitzählen. Vor zehn Jahren lag der Durchschnitt noch bei 12,3 Krankheitstagen.

„Die Ursachen für den immer noch hohen Krankenstand sind vielschichtig und vom Arbeitgeber nur in bestimmten Fällen positiv beeinflussbar“, heißt es im Personalbericht , der gestern im Hauptausschuss und morgen im Kreistag auf der Tagesordnung steht. Das betriebliche Gesundheitsmanagement, das der Kreis 2009 startete, hat bislang jedenfalls nicht zu einer geringeren Krankheitsquote beigetragen.

Grundsätzlich würden die positiven Effekte erst langfristig sichtbar, heißt es im Bericht. Und nach aktueller Auffassung müssten Fehlzeiten losgelöst vom betrieblichen Gesundheitsmanagement gesehen werden. Dem Kreis als Arbeitgeber müsse es deshalb weiter ein Anliegen sein, „alle beeinflussbaren Faktoren zu identifizieren und wirksame Maßnahmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter zu entwickeln“, so Personalleiterin Larissa Bebensee. 2016 hatte ihr Fachdienst auch eine Mitarbeiterbefragung zur Ermittlung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz durchgeführt.