Ahrensburg : Ein Paradies für Bienen, Hummeln und Co.

Wissenswertes auf und an der Modellwiese und im Bienen-Lehrgarten.

Ahrensburg | Das Projekt „Ahrensburg soll blühen – natürlich!!!“, entwickelt sich weiter. Ein Info-Stand „vor Ort“ informiert jetzt über die aktuelle Situation dieses so besonderen Projektes, das neben den Gottesbuden zwischen Schloss und Schlosskirche angesiedelt ist. Unter dem Motto: „Bienen, Hummeln und Schmetterlinge lieben es bunt. Schaffen wir ihnen ein Paradies“, sollen Spaziergänger animiert werden, länger an der Wiese zu verweilen und den Blick für das Kleine zu schärfen. „Denn begrenzt man den Blick auf wenige Quadratmeter, so kann man schon jetzt wieder einiges beobachten“, so Metta Braake von der „Initiative Bienenfreundliches Ahrensburg“ (InBienA). Am Info-Sonntag, 2. Juni, wird sie so auch den Besuchern der Wildblumenwiese fachkundige Auskünfte geben.

Neben Wiesenmargeriten, -bocksbart, sowie Rot-Hornschoten- und Feld- oder Gelbklee, wilden Möhren, Sauerampfer, Flockenblumen und Schafgarbe wurde auf zwei Feldern unter anderem auch gewöhnliches Leimkraut auf etwa 5000 m² angesiedelt – alles Stauden und Gräser, die von fliegenden Insekten als Nahrung benötigt und gern besucht werden. Das gesamte Projekt steht unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Michael Sarach. Mit der Aktion sollen Bürger der Stadt angesprochen werden, auch im eigenen Garten teilzunehmen, auf leblose Schottergärten zu verzichten und sich als „Unterstützer“ einzubringen. Als Hilfestellung bietet InBienA zertifiziertes, langjähriges Regio-Wildblumensaatgut.

>Sonntag, 2. Juni, 11.30 bis 16 Uhr, Modellwiese. Ebenso hat auch der Bienen-Lehr-und Schaugarten, Bagatelle 2, geöffnet – von 14 bis 17 Uhr.