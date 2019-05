Reinfeld : Ein neues Zuhause für Bienen & Co.

Reinfelder Landwirt legt einen 1650 Quadratmeter großen Blühsteifen für Insekten an.

Reinfeld | Schon in ein paar Wochen wird die Saat aufgegangen sein und den drei Meter breiten und 550 Meter langen Streifen entlang der A 1 zum Blühen bringen. Die spezielle Saatmischung mit dem schönen Namen „Bienenweide Schleswig-Holstein“ sorgt dafür, dass im Sommer Ringelblumen, Klee, Sonnenblumen, Malven, Dill, Sommerwicken und Leindotter blühen und den Insekten ein neues Zuhause bieten.

„Mir liegen vor allem die Bienen sehr am Herzen – aber der Blühstreifen soll natürlich ein Paradies für alle Insekten sein“, sagt Landwirt Klaas Röhr vom Reinfelder Steinhof, der seit Jahren entlang seiner Felder Blühstreifen ansät – jedes Jahr aufs Neue, denn bei der speziellen Mischung handelt es sich um einjähriges Saatgut. „Das ist praktisch, weil, man es im Winter einfach stehen lassen kann“, erklärt Röhr. So bieten die stehengelassenen Halme auch im Winter Unterschlupf für zahlreiche Insektenarten. Ein Insektenhotel zum Überwintern, im Sommer ein blühender Streifen zum Nektarsuchen.

Klaas Röhr schüttet das Saatgut in die Sämaschine. Sein Mitarbeiter Hendrik Liesenberg braucht nur ein paar Mal den Grünstreifen hin- und herfahren: Schon sind die Voraussetzungen für den zukünftigen Blühstreifen geschaffen. 35 Kilogramm pro Hektar hat der Landwirt eingeplant, damit die „Bienen-Mischung“ nachher rund 80 Zentimeter hoch blüht. Er rechnet mit Nachtregen, so dass das Saatgut optimal versorgt wird und schnell auflaufen kann. Aus Erfahrung weiß er, wie gut die Blühstreifen von den Insekten angenommen werden: „Da summt und brummt es von Mitte Juli bis September so laut, dass es einem fast in den Ohren wehtut.“ Und so solle es ja auch sein.

Klaas Röhr wollte schnell handeln, damit es bereits in diesem Sommer blüht. „Ich habe mich im letzten Ausschuss für Stadtentwicklung ein wenig aus dem Fenster gelehnt, indem ich auf Nachfrage aus dem Publikum nach den versprochenen, aber noch nicht angelegten Blühstreifen spontan zugesagt habe, dass Saatgut und die Arbeitskraft dafür zur Verfügung zu stellen“, sagt er.

Sein Versprechen hat er eingehalten. Mitarbeiter des Reinfelder Bauhofs packten kräftig mit an und mähten und mulchten die Fläche im Vorwege. Reinfelds Bürgermeister Heiko Gerstmann freut sich über die spontane Initiative des jungen Landwirts, der vor einigen Jahren den Steinhof von seinem Vater Christian Röhr übernahm.

Die 1650 Quadratmeter Blühstreifen seien allerdings erst der Anfang, so der Bürgermeister, denn weitere seien geplant, auch wenn der Interimshaushalt zur Zeit die Realisierung leider verzögere. Gerstmann: „Jetzt fehlen noch die Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehörde und die Haushaltsmittel.“

m Herbst soll es dann endlich weitergehen, so dass der damalige Antrag der CDU-Fraktion doch noch umgesetzt werden kann. Weitere Blühflächen sind innerorts am Karpfenplatz, am Rathaus, in der Heimstättenstraße, am Bischofsteicher Weg und am Autobahnzubringer geplant.

Zwar sei der Standort direkt an der Autobahn sicherlich nicht optimal, gibt der passionierte Landwirt zu, aber man müsse trotz der nicht idealen Umgebung das tun, was machbar sei.

Der Streifen am Ende des Gewerbegebietes Im Weddern / Barnitzer Straße wurde von der Stadt bereits als Ausgleichsfläche für die Baumaßnahmen im Gewerbegebiet deklariert. Vor einigen Jahren wurden entlang des Grünstreifens bereits zahlreiche junge Bäume gepflanzt, die jetzt so hoch gewachsen sind, dass sie den Insekten einen gewissen Schutz bieten.