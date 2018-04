Bargteheide : Ein neuer Pastor für Bargteheide

Tim Ströver wird im Gottesdienst am Sonntag von Probst Hans-Jürgen Buhl in sein Amt eingeführt.

08. April 2018, 17:53 Uhr

Noch stapeln sich die Umzugskartons im Pastorat beim Gemeindezentrum. Vor zwei Wochen ist dort Tim Ströver eingezogen. Damit wird die vierte Pastorenstelle in Bargteheide wieder dauerhaft besetzt sein. Der 45-Jährige wird Nachfolger von Kai Süchting, der im vergangenen Jahr überraschend starb. „Ich kannte persönlich ihn aus der Konfirmandenarbeit in Nordfriesland“, sagt Ströwer. Sein erster Eindruck ist, dass die Gemeinde ihren Trauerprozess noch nicht abgeschlossen habe.

Im nordfriesischen Risum-Lindholm hatte Ströwer 2004 seine erste Pastorenstelle angetreten. Der gebürtige Dortmunder folgte damit seiner Frau Philine Pawlas in den Norden, die aus Hamburg stammt. Auch sie ist Pastorin und wird im Kirchenkreis Hamburg Ost eine Stelle übernehmen. „Sie hat gerade ein Zusatz-Masterstudium Kunsttherapie absolviert“, sagt Ströver. Sie werde als Bildungsreferentin für die Kirche arbeiten und Vertretungsdienste übernehmen.

Seine Arbeitsschwerpunkte sind Hammoor und der Westen der Stadt. Den ersten Gottesdienst hat er bereits gehalten, die offizielle Amtseinführung wird am kommenden Sonntag, 15. April, sein. Zu dem Gottesdienst um 11 Uhr kommt Probst Hans-Jürgen Buhl in die evangelisch-lutherische Kirche.

Bargteheide sei eine sehr lebendige und bunte Gemeinde und seine Kollegen sehr unterschiedliche Persönlichkeiten: „Jeder setzt seine eigenen Akzente und gestaltet so das Gemeindeleben mit.“ Das laufe sehr gut und solle auch so bleiben.

Die Konfirmanden wird er in diesem Jahr ins Konfi-Camp begleiten und die Teamer-Ausbildung fortsetzen. Noch in diesem Frühjahr wird er die ersten Jugendlichen in vier Gruppen konfirmieren.

Auch das Musikangebot in Bargteheide gefällt Ströver sehr: „Musik ist sehr wichtig für mich.“ Er spielt Gitarre und hat in seiner Jugend in einer Band auch Punk und Grunge musiziert. Später hat er den Jazz für sich entdeckt, „Miles Davis ist sehr wichtig für mich.“ Noch später hat er auch die Klassiker wie Mozart und Bach lieben gelernt. Musik sei ein guter Weg, um alle Generationen anzusprechen.

Im Posaunenchor in Dortmund hatte er seinen Berufsweg gefunden. Gespräche mit zwei Pastoren hätten ihm kurz vor dem Abitur für diesen Weg überzeugt. „Kirche muss lebendig und zeitgemäß sein, dabei ihre Identität bewahren und sich nicht anbiedern“, nennt er seine Maximen. „Kirche soll für die Menschen da sein und nicht um ihrer selbst.“