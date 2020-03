Bad Oldesloe : Ein Naturschatz vor der Haustür

Nabu Bad Oldesloe ist Besitzer eines einzigartigen Biotops, das an einen kleinen Urwald erinnert: „Klein-Amazonien.

Bad Oldesloe | Das Brenner Moor ist nicht nur ein beliebtes Ziel für Spaziergänger, das Naturschutzgebiet ist auch das größte binnenländische Salzmoor in Schleswig-Holstein. Aber in der Trave-Niederung bei Wolkenwehe gibt es noch einen weiteren Naturschatz, den sich vor sechs Jahren der Naturschutzbund (Nabu) Bad Oldesloe gesichert hat: Ein artenreiches Großseggenried. Was im 19. Jahrhundert urbar gemacht und als Weide fürs Vieh genutzt wurde, kann sich jetzt wieder langsam zum wertvollen Biotop für seltene Pflanzen - und Tierarten entwickeln.

Mit finanzieller Unterstützung der Stiftung Naturschutz konnten wir diese knapp drei Hektar große Fläche kaufen“, sagt Klaus Graeber. Das brach liegende Land ist teils großflächig mit Weidengebüsch bewachsen, die wenigen offenen Bereiche aber haben eine artenreiche Vegetation. „Wir haben diese Fläche jetzt dauerhaft für den Naturschutz gesichert, vor allem als Pufferzone zum Brenner Moor“, so der Vorsitzende des Nabu Oldesloe, der schon seit langem eine weitere Ausbreitung des Riesenbärenklaus zu verhindern versucht, der in der Nachbarschaft zu tausenden wuchs. Auffällig sind die vielen kleinen oberirdischen Rinnsale, die hier direkt aus dem Boden quellen.



Sumpfiger Boden,

wuchernde Büsche

„Das Ried liegt direkt am Rand des Trave-Tunneltals, das viele Quellen aufweist. Das Wasser wird aktiv aus dem Boden gepresst“, erklärt Dr. Ulrike Graeber, die im Herbst des vergangenen Jahres eine Pflanzenkartierung durchgeführt hat – trotz sumpfigem Boden und wuchernden Büschen. Schließlich führt hier kein Weg durch das Gelände, das höchstens von ein paar Wildschweinen und Rehen als Rückzugsort genutzt wird. Der nasse Boden ist nährstoffarm, deshalb wachsen hier besondere Pflanzen wie das Pfeifengras (Molinia caerulea), das eigentlich in Hochmooren heimisch ist.

Die Botanikerin kartierte 64 Pflanzenarten und staunte nicht schlecht, als sie hier in der „Wildnis“ viele Arten fand, die auf der Roten Liste stehen und streng geschützt sind. „Wir haben Bestände der Stumpfblütigen Binse (Juncus subnodulosus) entdeckt, die für diese Kalkmoorvegetation typisch ist“, erzählt Ulrike Graeber bei einem kleinen Exkurs durch das Seggenried. Im Sommer wird die Binse immerhin bis zu einem Meter hoch, jetzt im März ist der Bewuchs nur zu erahnen. Auffällig sind hier auch die dicken Horste der Rispen-Segge (Carex paniculata). Diese eindrucksvollen Bulte, die bis zu 150 Zentimeter hoch und ebenso dick werden können, haben sich über viele Jahre herausgebildet und bestehen hauptsächlich aus kräftigen Wurzeln und vertrockneten Blättern. Insgesamt sechs Seggen-Arten hat Ulrike Graeber bisher gefunden, darunter drei Arten, die auf der Roten Liste stehen, wie die seltene Schwarzkopf- und die Rasen-Segge. „Diese Seggen wachsen aus dem Nassen heraus und sind selbst wieder Lebensraum und quasi Rettungsinseln für Insekten, die hier ihr ganzes Leben verbringen“, erklärt sie.

Nabu-Wasserexperte Thomas Behrends aus Ammersbek machte hier zwei Sensationsfunde. In den großen Seggenbulten entdeckte der Biologe zwei absolut seltene Käferarten aus der Familie der Kurzflügler, von denen es bisher nur sehr wenige Nachweise im norddeutschen Raum gibt. Die winzigen Käfer, die kaum größer als ein Millimeter sind, suchen diese Bulte nur auf, weil sie so hoch liegen und im Winter schön trocken sind. Genau deshalb dienen sie vielen weiteren Arten als Winterquartier. „So ein Bult ist ein sozialer Wintertreffpunkt einer ganzen Niedermoor-Gemeinschaft“, erklärt der Biologe. Damit diese einzigartigen Pflanzen- und Insektenpopulationen nicht verinseln, wird der Nabu versuchen, die Weiden soweit zurückzuschneiden, dass die kleinen offenen Bereiche miteinander verbunden werden.



„Manchmal ist

das wie Nahkampf“



Klaus und Ulrike Graeber, beide pensionierte Biologielehrer, waren bereits im Winter mit Mitstreitern im Einsatz und haben eine Schneise durch das Weidendickicht geschnitten, um diese einzigartige Naturidylle zu erhalten. Zaunkönig und Rotkehlchen singen hier, außerdem Rohrsänger und Nachtigall, die bald mit ihrem Brutgeschäft beginnen werden. „Hier geht es auch um eine Vernetzung im Stormarner Biotopverbund“, betont Klaus Graeber, der immer seine Gummistiefel, ein Fernrohr und einen Spaten dabei hat, nicht zuletzt, um dem Riesenbärenklau „zu Stiele“ zu rücken. Sein Weg durch das Ried führt durch Matsch und Schlamm, es ist mühsam, sich einen Weg zu bahnen. Aber der hohe Wasserstand ist wichtig, damit der Moorboden möglichst kein CO2 abgibt. „Manchmal ist das wie Nahkampf. Man sollte besser nur zu zweit hier lang gehen, das ist wie eine Urwaldlandschaft“, so der engagierte Naturschützer.