Der Verein Tagesmütter und -väter Stormarn bietet ein Seminar an: „Ein Monster unter meinem Bett“ – Der Umgang mit Kinderängsten. Die Veranstaltung findet am Montag, 7. Mai, um 20 Uhr statt im Peter-Rantzau-Haus, Manfred-Samusch-Straße, statt (Unkostenbeitrag zehn Euro). Kinder können große Ängste haben – großer und öfter als Eltern glauben. Oft fällt es schwer, diese Ängste zu erkennen, die Ursachen zu durchschauen und effektive Mittel zu ergreifen. Wann sind die Ängste übertrieben und es steckt etwas anderes dahinter? Wie soll man mit den nächtlichen Ängsten der Kinder umgehen? Diplom Pädagoge Thomas Rupf erklärt, wie man den Ängsten gelassener begegnen kann und was konkret getan werden kann, um gemeinsam mit den Kindern und Eltern Lösungen zu finden.