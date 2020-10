Klein Schenkenberg : Ein Landstrich als Klimaretter

Mit der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein soll jetzt die Extensivierung der Fläche an der Grinau vorangetrieben werden.

Avatar_shz von Frauke Schlüter

01. Oktober 2020, 13:51 Uhr

„Bereits im Februar wollte die Stiftung Naturschutz und ihre Tochtergesellschaft, die Ausgleichsagentur, das Projekt an der Grinau in Angriff nehmen“, erinnert sich Projektleiter Philipp Meinecke. Doch das Vorhaben fiel buchstäblich ins Wasser. Die gesamte rund zwei Hektar große Fläche war überflutet. Das Wasser stand teilweise kniehoch. Das war seit Jahrzehnten in Klein Schenkenberg ein ganz alltäglicher Zustand. Denn über viele Jahre hinweg wurde das Gebiet rund um das Flüsschen Grinau aufgrund seiner landwirtschaftlichen Nutzung entwässert.

Ton- und Plastikrohre durchziehen noch heute das Gebiet und führen dazu, dass das Wasser nicht mehr ins Erdreich sickern kann, sondern an vielen Stellen geballt aus den Rohren schießt und zu den Überschwemmungen führt. „Diesen Zustand wollen wir jetzt ändern“, sagt Meinecke. Denn die idyllisch gelegene Fläche soll sich in die Reihe der rund 250 Öko-Konten in Schleswig-Holstein fügen, die die Stiftung Naturschutz seit 2007 angelegt hat. Vor zwei Jahren kaufte die Ausgleichsagentur die Fläche, die reich an Auenleben, Schwämmböden, Moorbereichen und Quellen ist – ein idealer Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten, die sich hier wieder vermehrt ansiedeln sollen. Die Fläche liegt im Landschaftsschutzgebiet Grinautal und schließt sich an die bereits von der Stiftung Naturschutz gekauften Flächen in Groß Schenkenberg und in Heilshoop an.

„Artenreiches Grünland auf Niedermoorboden ist für die Klimabilanz extrem wertvoll, denn es bindet das klimaschädliche Kohlenstoffdioxid und andere Treibhausgase. Allerdings nur, wenn es intakt ist. Besser gesagt: nass genug“, erklärt Meinecke. Deshalb werden die Rohre an vielen Stellen unterbrochen, so dass wieder Wasser in den Boden sickern kann und der natürliche Zustand der Moorlandschaft wiederhergestellt wird. Ein Vegetationsmosaik mit unterschiedlich nassen Flächen. Dadurch werde auch die Gefahr der starken Überflutungen gemindert und der Trockenheit entgegengewirkt. Der Projektleiter nennt es kurz „Vernässung“. Mitten in dieser naturnahen Landschaft entsteht ein Amphibiengewässer – hauptsächlich für Froscharten wie den Moorfrosch, Libellen und andere Insekten. Rundherum sollen typische Sumpfpflanzen wie Schafgarbe oder Wiesenschaumkraut gepflanzt werden.

„Für Insekten ist das Gewässer ein wirklich tolles Ding“, freut sich Meinecke auf die Realisierung des Projektes, das bereits in wenigen Wochen abgeschlossen sein soll. Die frühere, starke landwirtschaftliche Nutzung, das Einbringen von Nährstoffen wie Gülle – all dies ist auf dem Stiftungsland nicht mehr möglich. Die Stiftung verpachtet Teile des Gebiets weiterhin zu einem günstigeren Preis an einen Landwirt, der sich aber an die neuen Auflagen halten muss. Die Beweidung hält den Teich offen für die darin lebenden Tiere. Meinecke. „Das Gewässer muss sich außerdem genügend erwärmen, damit die Frösche darin laichen können.“ Vielleicht schlummert auch noch der eine oder andere Samen von im Moor beheimateten Pflanzen, die durch die Vernässung wieder zum Leben erweckt werden. „Wir wollen hier eine der kleinen, aber sehr hochwertigen Flächen als Trittstein schaffen in der Hoffnung, die Durststrecke zu überbrücken“, erklärt der Projektleiter. Denn am besten wäre es natürlich, wenn die naturnahen Flächen zusammenhängen würden.

Die Stiftung setzt sich gleichermaßen für Natur- und Klimaschutzmaßnahmen ein. „Es gibt sehr viel Klimaschutzpotential in der Landschaft. Der Schutz von Grünland auf Niedermoorboden ist ein ebenso wichtiger Beitrag zum Klimaschutz wie der Schutz von Hoch- und Niedermooren“, so Meinecke. Er rechnet mit vier bis fünf Tonnen CO2-Bindung pro Jahr auf der Fläche.