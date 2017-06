Ein kunterbunter Erlebnis-Tag rund um den Kreis

vergrößern 1 von 2 Foto: srp 1 von 2

Der Kreis Stormarn feiert ein ganzes Jahr lang seinen 150. Geburtstag mit rund 150 Veranstaltungen. Jetzt ist „Halbzeit“ des Jubiläumsjahres und Zeit für eine ganz besondere Geburtstagsparty: Am Sonnabend, 24. Juni, feiert der Kreis einen Erlebnistag der Superlative rund um das Oldesloer Kreishaus, und alle Stormarner sind dazu eingeladen.

„Als ich vor 14 Monaten als Landrat anfing, da lief die Organisation für diesen besonderen Tag gerade an“, sagt Dr. Henning Görtz. Inzwischen sind die Planungen abgeschlossen, das Festprogramm steht und lässt keine Wünsche offen. „Wir bieten ein rundes Programm, und so intensiv wie wir feiert kein anderer Kreis in Schleswig-Holstein, obwohl fast alle in diesem Jahr ihr 150-jähriges Bestehen feiern“, betont der Landrat nicht ohne Stolz. Dabei stehe das Thema „Stormarner Identität und Geschichte“ im Vordergrund, das den Bürgern vermittelt werden solle, so Görtz.

Der Erlebnistag der offenen Türen beginnt bereits um 6 Uhr früh, wenn alle beteiligten Einrichtungen, Vereine, Verbände und Organisationen aus dem gesamten Kreis ihre Stände rund um das Kreishaus aufbauen werden. Rund 100 Mitarbeiter der Kreisverwaltung werden außerdem vor Ort sein und den Besuchern Führungen anbieten und Rede und Antwort stehen. Damit sich die Besucher auf dem Gelände zurecht finden, werden große Flyer mit einem Lageplan und den alphabetisch geordneten Stationen und Infoständen verteilt. Das beginnt mit A wie Abfallwirtschaftsgesellschaft und endet mit Z wie Zentrale Gebäudewirtschaft.

Vorstellen werden sich unter anderem die Kreishandwerkerschaft, die Kreisjägerschaft, die Verbrauchergemeinschaft Stormarn, die AWSH mit einer Papierwerkstatt, der Kreisbauernverband mit einer Fahrzeugschau, die Kreisverkehrswacht mit einem Kindergurtschlitten und der Kreisfeuerwehrverband mit einem 150 Jahre alten Feuerwehr-Oldtimer. Die Landfrauen verkaufen leckere Torten.

Eine große Kindermeile auf der Rasenfläche vor dem Bahnhof lockt mit tollen Attraktionen und in der Bangertstraße präsentieren Rettungsdienste ihre Fahrzeuge. Ein Quiz lockt ferner mit attraktiven Preisen. Zum Abschluss des Bühnenprogramms tritt als Highlight „Pfefferminz“ auf.

















von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 07.Jun.2017 | 12:21 Uhr