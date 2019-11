Ein kompetentes Krankenhaus

St. Adolf-Stift ausgezeichnet: Bundesweit nur sieben DGAV-zertifizierte Zentren für Magen- und Speiseröhren-Chirurgie

12. November 2019, 15:07 Uhr

Reinbek | Das Krankenhaus Reinbek St. Adolf-Stift wurde von der Deutschen Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) als eines von sieben Krankenhäusern in Deutschland als zertifiziertes „Kompetenzzentrum Oberer Gastrointestinaltrakt“, also für die Chirurgie des Magens und der Speisenröhre, aufgenommen. Damit befindet es sich in Gesellschaft führender Unikliniken und ist zugleich das einzige Kompetenzzentrum in Schleswig-Holstein.

Das Zertifikat wurde gestern an Departmentleiter Dr. Human Honarpisheh überreicht. Der Experte für den oberen Verdauungstrakt blickt auf über 20-jährige Erfahrung – davon 13 Jahre als verantwortlicher Operateur zurück – und hat über 2000 Eingriffe im oberen Gastrointestinaltrakt, davon mehr als 400 allein an der Speiseröhre, vorgenommen. Der 50-jährige gebürtige Iraner hat viele Ärzte ausgebildet und im Krankenhaus Reinbek erfolgreich Teams aufgebaut, die jeden Handgriff kennen. Mit ihnen hat Dr. Honarpisheh über ein Jahr auf die anspruchsvolle Zertifizierung hingearbeitet.

Dr. Kerstin Hoeft, Geschäftsführerin der DGAV, betonte bei der Auszeichnung, dass das St. Adolf-Stift die geforderte Mindestmenge weit übersteige. Prof. Dr. Tim Strate, Leiter der Chirurgischen Klinik und Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie, ist stolz: „Bislang haben erst sieben Krankenhäuser, darunter die Unikliniken Mainz, Köln und Heidelberg ebenso wie das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf die Hürde einer DGAV-Zertifizierung genommen. Kein anderes in Schleswig-Holstein.“ Departmentleiter Dr. Human Honarpisheh erklärt: „Die schwierigste Operationen sind die, bei denen man gleichzeitig im Brustraum und im Bauchraum operieren muss, zum Beispiel bei Krebs. Denn hierbei wird aus dem Magen eine Speiseröhre geformt und im Brustraum eingesetzt. Oft entscheiden nur wenige Millimeter etwa beim Entfernen von Lymphgewebe über das Gelingen.“ Darum sei ein großer Erfahrungsschatz beim Operateur und dem Team wichtig, so Honarpisheh.

Geschäftsführer Björn Pestinger sagte bei der Zertifikatsübergabe: „In einer Zeit, in der laut über die Schließung einer Großzahl von Krankenhäusern nachgedacht wird, um die Qualität für den Patienten zu verbessern – wie zuletzt in einem Gutachten der Bertelsmann-Stiftung – hat das Krankenhaus-Reinbek seine Hausaufgaben gemacht: Unsere Kliniken konzentrieren sich auf das, was wichtig ist. Dazu gehört der Ausbau der vorhandenen Schwerpunkte wie hier die Tumorbehandlung. So sind die guten Ergebnisse in der Behandlung im Adolf-Stift zu erklären und so erreicht man dann auch ein bundesweit exzellentes Niveau in einem vermeintlich kleinen Krankenhaus am Rande der Großstadt.“