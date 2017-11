Mensch des Jahres 2018 : Ein Kaktus, der hilft – statt zu pieken

vergrößern 1 von 1 Foto: srp 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 28.Nov.2017 | 10:38 Uhr

Vor zwei Jahren kam ein großer Flüchtlingsstrom mit Menschen aus Syrien, Afghanistan, Pakistan und Afrika nach Deutschland und machte auch vor Bad Oldesloe nicht Halt. Die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung war groß, auch in der Kreisstadt und Umgebung fanden sich viele Menschen, die den Flüchtlingen helfen wollten. Doch schnell stellte sich heraus, dass die Kapazitäten der Stadt und der von ihr beauftragten Hilfsorganisationen an ihre Grenzen kamen und auf die Unterstützung ehrenamtlicher Helfer angewiesen waren. Denn neben der Bereitstellung von Wohnraum war und ist eine individuelle soziale Betreuung der Flüchtlinge absolut notwendig. Rund 300 Geflüchtete leben zurzeit in der Kreisstadt – Tendenz steigend.

Der September 2015 war auch die Geburtsstunde des „Kaktus“, ein interkultureller Treffpunkt mit dem Ziel, das friedliche Zusammenleben von Migranten und Einheimischen zu fördern. Hilfsbereite Bürger, die sich ehrenamtlich für Flüchtlinge engagieren wollen, gab und gibt es immer noch viele. Der Name „Kaktus“ steht dabei nicht zufällig für den grünen, wehrhaften Gesellen aus dem vorderen Orient, der gut gegen Dürre und schlechte Zeiten gewappnet ist. Auch Jörg Vanhoefer, der seit 20 Jahren in Bad Oldesloe lebt, wollte sich engagieren und den Flüchtlingen, die nach Deutschland strömten, tatkräftig helfen. Nicht zuletzt Angela Merkels „Wir schaffen das!“ hat den Vater von vier Kindern motiviert und aufgerüttelt, sich für Asylsuchende zu engagieren. Beim Kaktus fand er die richtigen Mitstreiter, wie Karin Hoffmann und Dr. Hartmut Jokisch, Gründungsmitglieder der ersten Stunde. „Integration braucht Hilfe von Mensch zu Mensch“, betont der Oldesloer. Und als am 8. Januar 2016 der gemeinnützige Verein „Freundeskreis Oldesloer Kaktus“ gegründet und ein Vorsitzender gesucht wurde, zögerte Jörg Vanhoefer nicht lange und übernahm den Vereinsvorsitz.

Der Kaktus wurde in einem leerstehenden Ladenlokal in der Hagenstraße 5 geboren. Als dieses wieder vermietet werden konnte, musste der Kaktus mehrmals umziehen, in den Drachenturm in der Turmstraße, dann in die Bahnhofstraße, von dort in die Hindenburgstraße 25. Die Odyssee hat jetzt endlich ein Ende, der Laden „brummt“ und jeden Monat kommen zwei neue Ehrenamtler dazu, die als Sprachpartner mithelfen wollen. „Die neuen Ehrenamtler werden beraten und eingearbeitet, so etwas kann keine Verwaltung oder Behörde leisten“, betont der Diplom-Mathematiker, der bei der Hamburger Hafen und Logistik AG als Projektleiter arbeitet. Der Verein finanziert sich in erster Linie aus Spenden und auch die Angebote, Projekte und Infoveranstaltungen wären ohne Spenden nicht möglich.

Zur Zeit arbeiten zwölf Ehrenamtler im Kaktus-Laden, wechseln sich bei den Ladenzeiten ab, denn der Kaktus ist an sechs Tagen in der Woche geöffnet. Hier gibt es auch freies Wlan, was wiederum junge Flüchtlinge anlockt. Viele suchen während der festen Sprechzeiten Hilfe und haben konkrete Fragen, sei es zur Wohnungssuche, Arbeitssuche, Hilfe bei amtlichen Schreiben oder Deutschunterricht. Im hinteren Seminarraum wird meist konzentriert gearbeitet. Hier findet Sprachunterricht statt – und hier treffen sich die so genannten Sprachpartner. So ist denn halt ein Schwerpunkt der Kaktus-Arbeit die Sprache.

Rund 1000 Menschen besuchen den Kaktus pro Jahr – eine stolze Zahl!