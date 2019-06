Ein Hundewald für Bad Oldesloe

von Patrick Niemeier

18. Juni 2019, 12:45 Uhr

Bad Oldesloe | Die Kreisstadt Bad Oldesloe soll einen „Hundewald“ bekommen. Das hat der Umwelt- und Verkehrsausschuss zumindest mehrheitlich beschlossen. Die CDU hat festgestellt, dass die Kreisstadt einen solchen Wald benötige und einen entsprechenden Antrag gestellt. Aus Sicht der Christdemokraten sei es zur artgerechten Haltung von Hunden notwendig, dass die domestizierten Vierbeiner auch Flächen vorfinden, auf denen sie sich frei bewegen können. Da diese aber zu wenig vorhanden seien, würden Halter ihre Tiere oftmals trotz Leinenzwang auf nicht dafür geeigneten Flächen frei laufen lassen.

Das sei zwar nicht zu entschuldigen, aber ein Fakt aus dem Alltag in der Kleinstadt. Das sei für andere Menschen und vor allem für Wildtiere mehr als nur ein Ärgernis. Für durch Hunde gehetzte Wildtiere können solche Situation tödlich enden. Die Stadtverwaltung solle daher in enger Abstimmung mit Förstern einen Bereich finden, in denen auf einer eingezäunten Fläche Hunde frei laufen könnten. Die CDU sieht dafür den Aufforstungsbereich am „Schwarzen Damm“ als sehr geeignet an. Dieser sei schon eingezäunt und daher könnten Kosten eingespart werden. Wilfried Janson als Vorsitzender des Ausschuss gab zu Bedenken dass ein solches Vorhaben, dass die Naturschutzbehörde nicht nur informiert werden müsse, sondern das Vorhaben an sich auch genehmigen müsse.