Zarpfen : Ein ganzes Dorf feiert

15. Zarpener Kindertag und 45 Jahre Arche Noah gemeinsam begangen.

von shz.de

20. September 2018, 14:30 Uhr

Diesen Sonnabend findet zum 15. Mal der Zarpener Kindertag statt. In diesem Jahr feiert das Dorf zugleich den 45. Geburtstag der Kita Arche Noah.

Das Fest beginnt mit einem Familiengottesdienst um 11 Uhr in der Kirche Zarpen, bei dem die Kitakinder singen werden. Anschließend warten die Vereine und Verbände rund um das Gemeindehaus mit vielen Spiel- und Bastelaktionen. „Es ist wunderbar, wenn alle Vereine des Dorfes sich treffen, um für die Kinder etwas zu organisieren“, freut sich Renate Kaben, Leiterin des kirchlichen Kindergartens. Das Angebot reicht von Wasserspielen über Dosenwerfen, Schminken und Hüpfburg bis zum Bogenschießen. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Angeboten werden Würstchen vom Grill, Kaffee und Kuchen sowie Popcorn vom Lagerfeuer. Außerdem gibt es eine große Tombola mit tollen Gewinnen für Kinder. „Auch der Erlös wird den Kindern zugute kommen“, so Pastorin Isabelle Wolffson. Das Geld fließt in die Anschaffung einer Nestschaukel. Rund 2000 Euro werden dafür benötigt.

Um 13 Uhr treten dann die Mini-Jumper und die Dancing-Kids-Stars vom TSV Zarpen mit ihren Tanzperfomances auf. Mit bunten Outfits und einstudierten Choreografien sorgen sie sicherlich für gute Stimmung bei den Besuchern. Neben dem TSV sind aus Zarpen mit dabei: Die Freiwillige Feuerwehr, der Vogelschießer-Verein, die Dörfergemeinschaftsschule, der Bürgerverein, die Landfrauen, der Kleidermarkt, De Zarpener Plattenspeeler, der Sozialverband, der Hegering, die Motorradfreunde, die DRK-Kita Villa Kunterbunt, der Nabu, der Sozialausschuss, die FKW, die SPD, die CDU und von der Kirchengemeinde Zarpen die Teamer, Konfirmandinnen und Konfirmanden, die Pfadfinder und natürlich Erzieherinnen, Eltern und Kinder der Arche Noah. Das ganze Dorf feiert mit und freut sich über kleine und große Besucher aus dem ganzen Umkreis.

1973 hat die Kirchengemeinde Zarpen den ersten Kindergarten im Dorf eröffnet. Angefangen hat er mit 42 Kindern ab drei Jahren in zwei Gruppen. 1986 wurde ein Gruppenraum angebaut. Im Jahr 2010 kam dann ein neuer Bauabschnitt für Krippenkinder hinzu. In diesem Jahr kam noch eine weitere Gruppe hinzu. Damit sind es jetzt über 70 Kinder, die unter dem kirchlichen Dach betreut werden.