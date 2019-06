Ein Forum für Livemusik

Aus dem „Cuzco“ wurde „Teufels“ und bietet ein buntes Konzertprogramm

von shz.de

19. Juni 2019, 13:20 Uhr

Bargteheide | Ein Club für Livemusik hat in Bargteheide Fuß gefasst. Inhaberin Sabine Rosche und ihr Partner Georg haben das „Teufels“, das zuvor als „Cuzco“ bekannt war, im vergangenen November übernommen und zum Club umgebaut. Das Besondere dabei ist, dass die Besucher in der Regel keinen Eintritt berappen müssen. Stattdessen geht eine „Hutkasse“ herum.

Zum Konzept gehören Auftritte von gebuchten Bands am Wochenende, mittwochs und donnerstags ist die Bühne offen für Sessions. Der Donnerstag ist für Newcomer, Singer-Songwriter und diejenigen Gruppen reserviert, die sich vor Publikum in neuer Formation präsentieren wollen. Die Musiker schätzen die vorhandene Musikanlage samt einem Schlagzeug. „Wir müssen damit nichts rein- oder rausschleppen“, sagt Jonny Rechlin von „Mickey’s Monkees“, die hier am 17. August wieder aufspielen werden. Er schätzt den persönlichen Kontakt und die Auftrittsmöglichkeit für Musiker, die heute rarer geworden sind.

Das ungewöhnliche Konzept findet Anklang. „Es kommen nach und nach mehr Leute“, sagt Sabine Rosche. Ein Stammpublikum sei das Muss für einen Club. Sie möchte einen Kulturtreff für Livemusik etablieren. Die solle wieder einen höheren Stellenwert erfahren. „Wir möchten auch Newcomern eine Chance bieten“, ergänzt Georg. „Die Gäste sollen Spaß haben, sich unterhalten und tanzen können“, sagt Sabine Rosche, „und das in einem freundlichen Miteinander.“

Sabine Rosche war 34 Jahre als Speditionskauffrau tätig und hat zuletzt in der Gastronomie gearbeitet. Im vergangenen November ergriff sie die Chance und mietete das ehemalige „Cuzco“. „Ich wollte noch nicht mit 60 Jahren in Rente gehen und habe gezielt nach etwas Neuem gesucht“, sagt sie. Sabine Rosche mag keine „überkandidelten Chromläden“ und möchte ein Forum für Live-musik bieten: „Im Grunde üben die Musiker ein Handwerk aus.“ Der Name Teufels hat keine besondere Bedeutung, er stammt von einem früheren Lebenspartner der Inhaberin.

Am Sonnabend, 22. Juni, treten im „Teufels“ die „Simple Minded“ aus Glasgow auf, für den 27. Juli wurde „Hamburg Beat“ gebucht. „The Extras“ aus Großbritannien kommen am 5. Oktober, Fools Paradise“ aus Dänemark folgen am 19. Oktober. Die elfköpfige Band „Baltic Sound Attack“ tritt am 21. Dezember auf. Peter Roland hat für den 4. Juli einen Auftritt, dann kostet es allerdings Eintritt.