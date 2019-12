Bad Oldesloe : Ein Fest für alle – Weihnachtsaktion der Oldesloer Tafel

Sammeltonnen in elf Oldesloer Geschäften können mit Artikeln befüllt werden, um das Angebot der Tafel aufzubessern.

04. Dezember 2019, 10:43 Uhr

Bad Oldesloe | Während der gesamten Adventszeit stehen rote Weihnachtstonnen der Oldesloer Tafel-Efa unter dem Motto „Ein Fest für alle“ bei elf Geschäften im Kassenbereich, um Spenden für die Tafel-Kunden aufzunehmen.

Sammeltonnen für eine Schöne Weihnachtszeit

Kaffee, Konserven, Nudeln, Drogerieartikel oder Süßes: Alles, was weniger gut gestellten Mitmenschen in Bad Oldesloe eine schöne Weihnachtszeit ermöglicht, ist willkommen. Die haltbaren Artikel können beim jeweiligen Lebensmittelmarkt, Drogerie, Bioladen oder Reformhaus erworben und in der Kassenzone in die Sammeltonnen gelegt werden, was das Sortiment der ausgegebenen Waren bei der Oldesloer Tafel in der Vorweihnachtszeit deutlich bereichert.

Unterstützt wird die Aktion von Delikatessen Peters, Lehmanns Bioladen, Netto, Penny an der B75, famila, dem Reformhaus Engelhardt, Kaufland, Denn's Biosupermarkt, Rossmann, Edeka Wittorf in Sülfeld sowie Markant in Elmenhorst.

„Die Kundinnen und Kunden reagieren sehr positiv auf die Sammelaktion und wissen, dass diese Hilfe direkt ankommt“, meint Karin Knoph von Rossmann, die erstmals bei der Weihnachtsaktion dabei ist.

Eine Spende tut niemandem weh und freut vor allem die Kinder. Karin Knoph, Filialleiterin von Rossmann

Die roten Tonnen werden regelmäßig von Mitarbeitern der Oldesloer Tafel geleert und bereichern die alljährliche Weihnachtstüten-Geschenkaktion des Vereins, auf die sich viele Bedürftige schon sehr freuen.