Viel Leidenschaft und Engagement, ein großes Herz für die Menschen aus der Karpfenstadt und Umgebung – das beweisen Organisatorin Marlies Stolp und ihre Mitstreiterinnen vom Kreativen Frauentreff der Ev. Kirchengemeinde bereits zum elften Mal in Folge. Sie laden am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 17 Uhr zum großen Gemeindefest „Talente rund um die Kirche“ ein.

„Jedes Jahr kommen mehr Besucher“, freut sich die engagierte Reinfelderin über die steigende Resonanz auf die Bemühungen, ein Fest für alle Generationen auf die Beine zu stellen. Längst gehe es ihr nicht mehr um den Erlös aus den verkauften Torten und Leckereien vom Grill. Das sei zwar ein wichtiger und nützlicher „Nebeneffekt“, aber im Vordergrund stehe doch jedes Mal das menschliche Miteinander: Freunde treffen, einen Klönschnack halten, sich wohlfühlen und neue Menschen kennenlernen. „Das gilt natürlich nicht nur für Kirchenmitglieder, sondern für alle“, betont Stolp.



20 Aussteller dabei

Seit Januar ist sie dabei, Aussteller für den Kirchenbasar zusammenzutrommeln. Mit Erfolg: 20 Aufsteller werden rund um die Matthias-Claudius-Kirche ihre Waren feilbieten. Neu dabei Holzarbeiten, Filzpantoffeln, bunte Taschen, Töpfereien, Schmuck, Gartenartikel und Fotografien auf Leinwand. „Da ist für jeden etwas Schönes dabei“, so Stolp. Für das leibliche Wohl sorgen die kreativen Frauen mit mindestens 30 Torten und Kuchenspezialitäten. „Im letzten Jahr ist alles bis auf den letzten Krümel weggegangen“, freut sich Stolp. Das werde sicherlich in diesem Jahr auch so sein, denn nicht nur das Selbstgebackene, sondern auch Leckereien vom Grill und bunte Salate sind der Renner. Um den Grill kümmert sich traditionell eine Gruppe von engagierten Männern. Auch die Männerkochgruppe rund um Pastor Bernd Berger zaubert wieder eine kreative und schmackhafte Mahlzeit.

Um 10 Uhr beginnt das Fest mit einem Gottesdienst mit dem Jugend- und Gospelchor unter der Leitung von Ursula Scheyhing. Ab 11 Uhr können Stofftaschen mit der Kita „Sterntaler“ bemalt werden. Am Glücksrad der Tafel fällt sicherlich der eine oder andere Gewinn ab. Bei einer Tombola kann zudem ein Kinderfahrrad gewonnen werden. Ob Kinderschminken mit den Teamern oder alkoholfreie Cocktails an Jim’s Bar, traditionelle Weisen auf dem Dudelsack mit Hagen Becker im Original-Schottenrock ab 13 Uhr oder der Auftritt der Jugendband „Rising Church“ aus Warder ab 15 Uhr – Langeweile kommt garantiert nicht auf.



Glasplatte für becken

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 12.Jun.2017 | 11:12 Uhr

Der Erlös fließt diesmal in die Restaurierung des in die Jahre gekommenen Taufbeckens. „Der sanierte Engel sieht jetzt so wunderschön aus und passt so gar nicht mehr zum schmutzigen Taufbecken“, erklärt Stolp. 2600 Euro soll das „Aufhübschen“ – wie Marlies Stolp es augenzwinkernd nennt – kosten. Das Kleinod ist aus Sandstein und stammt wahrscheinlich aus den Jahren 1935/ 36. Es ersetzte damals eine ältere Taufschale, die an einer Kette heruntergelassen wurde. Der Zahn der Zeit hat den Sandstein ergrauen lassen. Auf der runden Schale steht „Lasset die Kindlein zu mir kommen“. Dieser Schriftzug soll, wenn das Geld reicht, mit einer schützenden Glasplatte versehen werden. Die Arbeiten soll wieder die Firma Butt aus Lübeck übernehmen. Die Einnahmen sollen geteilt werden: Die eine Hälfte für das Taufbecken, die andere für die Sanierung des Jugendkellers. Marlies Stolp und ihre Mitstreiter hoffen, dass wieder eine Summe rund um die 3000 Euro sammenkommt.