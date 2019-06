Ein engagiertes Leben

Hans-Helmuth Stamer wird allseits geschätzt und morgen 95: Bürgermeisterin gratuliert dem Mann der Tugenden

von six

06. Juni 2019, 14:30 Uhr

Bargteheide | Er sagte niemals „Nein“ – sei es, als er seinem Großvater und Vater im Geschäft geholfen hat oder er später als emsiger Ehrenamtler in der Stadt Bargteheide unterwegs war. Auf Hans-Helmuth Stamer war stets Verlass.

Der gebürtige Oldesloer besticht bis zum heutigen Tage durch Einsatz- und Hilfsbereitschaft. Diese Tugenden hat die Stadt Bargteheide auch nach vielen Jahrzehnten nicht vergessen, weswegen am Sonnabend, 8. Juni, unter anderem Bürgermeisterin Birte Kruse-Gobrecht im „Wohnpark Malepartus“ zu Besuch sein wird. An diesem Tag wird Stamer stolze 95 Jahre alt.

Seit knapp 13 Jahren wohnt der Sohn eines Kaufmanns in der Pflegeeinrichtung am Tremsbütteler Weg. „Ich drehe hier jeden Tag meine Runde und versuche auch sonst immer aktiv zu bleiben“, sagt Stamer. Der Kriegsveteran ist nach wie vor gut zu Fuß und kommunikativ wie eh und je. Wenn er aus der Vergangenheit erzählt, dann taucht hier und da ein verschmitztes Lachen oder ein Funkeln in den Augen auf.

Der leidenschaftliche Sänger denkt gerne zurück und lässt Revue passieren. Auch aus diesem Grund hat Stamer sein Leben in mittlerweile drei Büchern festgehalten. Neben per Schreibmaschine angefertigten Notizen und Berichten von seinen Erlebnissen sind auch Fotos, Urkunden und andere Erinnerungsstücke in diesem „Werk“ zu finden. So ist beispielsweise ein Bombensplitter auf Seite 28 des ersten Buches eingeklebt, der im rechten Oberschenkel des damals 20-jährigen Stamer steckte. „Es sah schlimmer aus, als es war“, spielt das werdende Geburtstagskind seine Verwundung herunter.

Nach dem Krieg ging es zurück in den Norden und dort zunächst ums Überleben. Jeden Tag. Nach seiner Maurer-Ausbildung, stieg Stamer ins Großhandelsgeschäft seines Vaters in Bargteheide ein. In dieser Zeit lernte er auch seine Edith kennen. „Ab 1950 kam häufiger eine junge Frau mit einem Motorrad aus Fischbek, holte einige Waren ab und brauchte dann immer ein kleines Band, um alles festzuschnallen. Aus einem kleinen Band wurde ein großes Band. Ich musste helfen und ging mit hinunter auf die Straße“, beschreibt Stamer den ersten Kontakt mit seiner späteren großen Liebe.

Das Paar heiratete, hatte vier Hunde und reiste oft umher. Korsika, Lanzarote, Kreta, Rhodos, Moskau, China – nur eine kleine Auswahl der Destinationen. In der Freizeit ging Stamer auch noch seinen unzähligen ehrenamtlichen Tätigkeiten nach: für die Stadt Bargteheide, den Männergesangsverein oder das Deutsche Rote Kreuz. „Ich überweise heute noch ans DRK 100 Euro pro Monat“, sagt Stamer, der von 1986 an in der Rotkreuz-Gesellschaft aktiv war.

Seinen Tätigkeiten ging Stamer nach, so lange es möglich war. Seiner Edith hielt er auch bis zu ihrem krankheitsbedingten Ende die Treue. Denn damals wie heute gilt: Auf Hans-Helmuth Stamer ist stets Verlass.