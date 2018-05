Ein Dorf wird zur Galerie

Zum 15. Mal in Folge laden sechs Künstler aus Barnitz über Himmelfahrt zum viertägigen Kunsthandfest ein

Über Himmelfahrt belebt sich der kleine idyllische 800-Seelen-Ort an der Trave. Vier Tage lang schlendern Gäste aus Nah und Fern von einem Künstlerhaus zum anderen. Längst ist Barnitz weit über die Kreisgrenzen hinaus als Künstlerdorf bekannt und lockt über Himmelfahrt Kunstinteressierte aus Nah und Fern an. Was die sechs Barnitzer Künstler da auf die Beine stellen, sucht seinesgleichen im weiten Umfeld. Wie an einer Perlenschnur reihen sich die fünf Künstlerhäuser aneinander – bequem zu Fuß zu erreichen.

Wie ein roter Faden zieht sich das Thema „Finden“ durch die geöffneten Ateliers. „An jedem Kunstort sollen unsere Gäste etwas Besonderes entdecken“, sagt Künstlerin Ute Elisabeth Herwig. Und sie verspricht sicherlich nicht zu viel.

Der Fußweg beginnt beim Künstlerehepaar Gabriele und Friedrich Stellmach, die drei interessante Aussteller zu Gast haben: Andrea Linke mit Bronzefiguren, Stefan Urbach mit „Lederfeinkost“ – fein gearbeitete Lederobjekte – und Stefan Zunk mit Grafiken aus Buchstaben mit karikaturistischer Note. „Er ist auch ein begnadeter Obertonsänger und wird uns bestimmt das eine oder andere Ständchen auf unseren Berg bringen“, meint Gabriele Stellmach mit einem Augenzwinkern, die ihre neu Textilkunst-Kollektion präsentieren wird. „Ich zeige großflächige Ölmalereien und Zeichnungen und kleine, preiswerte Grafiken“, ergänzt ihr Mann. Beide haben außerdem von einer Sardinien-Reise Treibholz und Seebälle mitgebracht, die im Garten zu bewundern sind.

Ein paar Häuser weiter kehrt der Gast bei Ute Elisabeth Herwig in die Alte Schule ein, die in neu gestalteten Räumlichkeiten nicht nur fünf Künstler zu Gast hat, sondern auch ihre neue Tücherkollektion und ein frisch gedrucktes Büchlein mit dem Titel „Das kleine Loch – eine Findegeschichte“ vorstellen wird. Der „Sachenmacher“ Erik Walther – wie er sich selbst nennt – präsentiert Arbeiten aus Holz,. „Die Kleider meiner Mutter“ nennt Angela Aichinger ihre Kollektion von Decken und bestickten historischen Stoffen. Bronzeminiaturen zeigt Jens Höpke. Silke Decker verwandelt Kordeln mit einer speziellen Technik in Porzellanobjekte. Für Marlies Papenhausen mit „Fell-Upcyclings“ ist es die 1. große Ausstellung.

Gleich nebenan bei Thomas Helbing betritt der Besucher ein abgedunkeltes, riesiges Atelier, wo die Kunstobjekte mit speziellen Strahlern ins rechte Licht gesetzt werden. „Man soll seine Augen aufmachen“, betont er. Als Gäste stellen der Fotograf Stefan Hillgruber zwei- und dreidimensionale Fotografien und Anke Meixner Papierobjekte aus. Diese sind handgeschöpft und teilweise aus feinem Japanpapier gefertigt. „Die Arbeiten sind einfach extrem erfrischend und faszinierend“, schwärmt der Bildhauer, der einige seiner neuen Werke präsentieren wird. Der Schwerpunkt bei Goldschmiedin Rea Högner und Restaurator Uwe Kollschegg ein paar Schritte weiter ist das Kunsthandwerk. Rea Högner zeigt ihre neue Kollektion und hat vier Aussteller eingeladen: Holzschnitte und Möbel von Sabine Nier, Bildweberei von Annette Boysen, Ceramic Design von Jerry Johns und keramische Plastiken von Martin Lichtmann. Uwe Kollschegg zeigt im großen Saal seine restaurierten Möbel.

Draußen auf dem idyllisch an der Trave gelegenen Grundstück tummeln sich sieben Aussteller – teilweise „Wiederholungstäter“, die es immer wieder an die Trave zieht. Ob Leinengewebe, Schmuck, Taschendesign, Metall-Skulpturen oder Holzarbeiten und holzgefeuertes Geschirr: Der große Garten an der Trave mit den blühenden Obstbäumen ist immer einen Besuch wert.„Selbst gebackenen Kuchen gibt es wie gewohnt auf seiner Diele – diesmal allerdings von den Landfrauen aus Reinfeld. Das Casalinga-Mobil sorgt im Garten bei Ute Elisabeth Herwig für Frisch-Köstlich-Salziges. Für das Abendprogramm sorgen am Donnerstag die „Drunken Angels“. Am Sonnabend tritt der Zauberer Merlin an unterschiedlichen Orten zur Unterhaltung der Besucher auf. „Wir freuen uns auch beim 15. Kunsthandfest über die Unterstützung der Gemeinde und der Landwirte, die uns Parkflächen zur Verfügung stellen“, betont Rea Högner. Deshalb wie gewohnt die Bitte, sich an die Anweisungen und Hinweisschilder zu halten. Schließlich solle es ja auch in Zukunft ein friedliches, spannendes Kunsthandfest zur Freude von Dorfbewohnern und Besuchern geben.



>Das Kunsthandfest findet von Donnerstag, 10. Mai, bis Sonntag, 13. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr in fünf Künstlerhäusern in Barnitz, Lokfeld und Trenthorster Straße, statt. Musik von den „Drunken Angels“ am Donnerstag, 19 Uhr, bei Uwe Kollschegg, Trenthorster Straße 7, Zaubereien von Zauberer Merlin am Sonnabend um 14, 15 und 16 Uhr an unterschiedlichen Orten. Weitere Informationen gibt es unter www.kunsthandfest.de.