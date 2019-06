Gröhnwohld : Ein Dorf feiert seine Königinnen und Könige

Das Fest Vogelschießen wurde an die neuen Gegebenheiten angepasst.

von shz.de

23. Juni 2019, 16:09 Uhr

Grönwohld | Markus Sziegoleit ist erst seit vergangenem August Schulleiter der Grönwohlder Grundschule. Entsprechend erlebte er jetzt sein erstes Vogelschießen, und er war begeistert: „Ich bin rundum zufrieden, wie sich hier Eltern, Lehrer und Schüler und sogar Ehemalige engagieren, um das Fest auf die Beine zu stellen“, lobte er. Denn um die Spiele auszurichten, müsse die Halle geschmückt und die Spiele begleitet werden. Die abendliche Veranstaltung mit Grillen und Musik organisierten die Eltern.

Mit einigen Änderungen halten die Grönwohlder am traditionellen Kern des Vogelschießens fest. Auch das Dorffest für Groß und Klein blieb erhalten, allerdings hat man die Aktivitäten auf einen Tag verkürzt. „Das liegt am geänderten Dorfleben. 50 Prozent der Schüler kommen von auswärts. Früher wurden alle Gärten geschmückt, man wartete auf den Umzug. Zuletzt war daran kaum noch einer interessiert“, so Janis Walzel, stellvertretende Schulleiterin, eine Organisatorin des Vogelschießens. Daher verzichte man seit drei Jahren auf den Umzug und den kompletten zweiten Tag des Festes.

Aber auch so war die Stimmung bombig. Die Chearleader und die Schülerband „Die wilden Schüler“ heizten dem Publikum ordentlich ein, bevor es zu Verkündung des Prinzen- und des Königspaares kam. Bei acht Spielen, die sich alle um den Wildpark Eekholt drehten, der kürzlich besucht wurde, sowie beim Armbrustschießen für die älteren Schüler wurden die Sieger ermittelt: Prinzessin der ersten und zweiten Klasse wurde Levke Braeger und ihr Prinz heißt Jonah Möller, beide 1. Klasse. Königin der dritten und vierten Klasse wurde Lene Petersen, König ist Ben Petitjean, bei de 4. Klasse.