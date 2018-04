Hamberge : Ein Dorf boomt!

Immer mehr junge Familien zieht es nach Hamberge. Jetzt wurder ein Kita-Neubau eingeweiht.

„Als ich 2010 die Leitung hier übernahm, hatten wir drei Mitarbeiter und nur zwei Gruppen, von 8 bis 12.30 Uhr geöffnet und ich am Nachmittag noch einen Nebenjob“, erinnert sich Sylvia Klafack, Leiterin der ev. Kita Regenbogen. Diese Zeiten sind längst vergangen. Heute boomt es in Hamberge. Immer mehr junge Familien ziehen in das idyllische Dörfchen am Rande von Stormarn. „Es kommen viele Familien aus Hamburg zu uns. Außerdem findet ein Generationswechsel statt“, so die 36-jährige Erzieherin.

Alles Gründe dafür, dass 2013 das Dachgeschoss zum Bewegungsraum umgebaut wurde, zehn Krippenkinder hinzukamen. 2014 musste eine weitere Gruppe im angrenzenden Pastorat eingerichtet werden. „Da war die Kita schon viergruppig und auf insgesamt 65 Kinder angewachsen“, so Klafack. Heute beherbergt die Kita acht Gruppen mit 95 Elementar- und 30 Krippenkindern. Die insgesamt 125 Kinder werden von 20 Mitarbeiterinnen pädagogisch betreut. Ab Juni kommen noch zwei hinzu. „Eine Back-Omi und eine Lese-Omi unterstützen unser Team ehrenamtlich“, erklärt die Leiterin. Die Kita hat heute von 7 bis 17 Uhr geöffnet.

Da wurde es wirklich Zeit für die Erweiterung des Kindergartens, der vor gut 20 Jahren ans ehemalige Pastorat angebaut wurde und allmählich aus allen Nähten platzte. „An den Altbau wurde ein komplett neues Gebäude gebaut“, so Klafack weiter, „Der Verbindungsraum ist jetzt unser Kinderrestaurant und Multifunktionsraum. Im neuen Haus sind vier Gruppenräume hinzugekommen, inklusive neuer Großküche und zahlreicher Nebenräume auf insgesamt 760 Quadratmetern.“ Die Kita erstreckt sich über drei Etagen: „Wenn ich morgens alle Mitarbeiterinnen begrüße, bin ich bald 50 Minuten unterwegs“, meint sie mit einem Augenzwinkern. Kein Wunder bei einer Fläche von insgesamt knapp 1400 m². Die Kita wirkt großzügig und hell, modern und funktional, pädagogisch sinnvoll ausgestattet und bietet doch genügend kuschelige Ecken für die Kleinen.

Das Besondere an der Kita Regenbogen ist das neue „teiloffene Konzept“, das im gesamten Kreisgebiet nur die Kita Moordamm in Bad Oldesloe praktiziert, bei der sich die Hamberger Kita viele Ratschläge einholte. Vor gut 1,5 Jahren entschlossen sich die Erzieherinnen zu dem außergewöhnlichen Schritt – und das mit Erfolg. Jeder Gruppenraum hat einen pädagogischen Schwerpunkt: Werkstatt, Kunstatelier, Rollenspielraum, Spielraum, Bewegung, Kinderbücherei oder Entspannungsraum. „Die Kinder haben auch ihre eigenen, ganz speziellen Schwerpunkte und Bedürfnisse, die sie bei uns ausleben und fördern können“, sagt Klafack. Mit einem ausgeklügelten System wandern die Kids zwei Mal täglich in einen anderen Gruppenraum. Jedes Kind hat einen eigenen Schlüssel mit Konterfei, das es morgens an ein Häkchen ins Schlüsselhaus hängt und entscheidet, in welchen Raum es gehen möchte. „Wir möchten, dass die Kinder selbst entscheiden, dass ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird, sie sich mehr zutrauen“, so Klafack. Die Wünsche der Kita seien von der Gemeinde fast durchweg berücksichtigt worden.

Insgesamt hat der Neubau knapp 2 Millionen Euro gekostet, wovon das Land 1,135 Millionen als Förderung übernommen hat. Das Außengelände, das noch in diesem Jahr erneuert und erweitert werden soll, ist noch nicht einkalkuliert. Kinder haben sich am Gestaltungsplan aktiv beteiligt, die Architektin wird all ihre Wünsche mit einfließen lassen: Niedrigseilgarten, Matschanlage, Spielschiff, Rückzugshäuser, Hochbeete für das Gewächshaus – alles aus Holz.

Grundstück und Haus gehören jetzt der Kommune. Der Träger ist nicht mehr die Kirchengemeinde, sondern der Kirchenkreis Plön-Segeberg. Vor dem Neubau tauschte die Gemeinde ein Grundstück mit der Kirchengemeinde und zahlte eine eher symbolische Summe an die Kirchengemeinde nur für den Altbau. Der Erlös kommt der Kirchensanierung zugute. Der Träger ist jetzt Mieter bei der Kommune. Klafack: „Das erleichtert vieles.“