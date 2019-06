Trittau : Ein Bürgerhaus mit bewegter Vergangenheit

Vom Pastorat übers Rathaus zum Bürgerhaus: Tag der offenen Tür zum 40-jährigen Jubiläum.

von Birgit Maurer

18. Juni 2019, 14:56 Uhr

Trittau | Das Bürgerhaus in Trittaus Mitte besteht jetzt 40 Jahre in dieser Funktion, und doch wissen viele Einwohner nicht, was dort eigentlich geschieht. Das soll ein Tag der offenen Tür anlässlich des 40-jährigen Bestehens am Sonnabend, 29. Juni, ändern. Von 13 Uhr bis abends präsentieren sich die Senioren und Jugendlichen – Hauptnutzer des Gebäudes – sowie die Vereine und Verbände, die das Haus regelmäßig nutzen.

„Eigentlich ist bei uns ja jeden Tag die Tür offen, aber an diesem speziellen Tag können sich alle Interessierte das Haus ansehen, wie die Jugendarbeit aussieht und wo sich die Senioren treffen“, sagt der Leiter des Hauses, Nils-Olaf Peters.

Bewusst wird kein großes Aktionsprogramm angeboten, um Raum für Gespräche zu lassen. Die Vereine, die sich dort regelmäßig treffen, wie beispielsweise die Laienspieler, die Ahnenforscher und der Seniorenbeirat, werden ihre Projekte und Themen vorstellen.

Eröffnung ist um 13 Uhr. Die offizielle Begrüßung der Gäste durch Bürgermeister Oliver Mesch und Nils-Olaf Peters erfolgt um 14 Uhr. Um 14.30 Uhr findet ein offenes Boxtraining der Juze-Boxgruppe in der Campehalle statt. Ab 15 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen bei den Senioren. Ab 17 Uhr wird auf der Terrasse gegrillt und gechillt. Zudem tritt der Rapper „HB Dampfmann“ auf.

Das heutige Bürgerhaus hat eine bewegte Vergangenheit. Das erste Haus wurde bereits vor 340 Jahren in 1679 als Trittauer Pastorat erbaut. Dazu gehörten das Wohngebäude, ein Backhaus, eine Scheune (das heutige Campehaus) und ein parkähnlicher Garten.

Das heutige Gebäude ersetzte 1860 das durch einen Brand zerstörte alte Pastorats. Darin wohnte auch der Trittauer Pastor Alfred Jessen (1845 - 1912), der „Die Geschichte des Kirchspiels und Amtes Trittau“ verfasste.

1933 verkaufte die Kirche Pastorat samt Grundstück an die Gemeinde, die hier Gemeindebüro und Amtsverwaltung unterbrachte. Nach der Zusammenlegung der Ämter Trittau und Lütjensee zog die größer gewordene Verwaltung 1977 in das neue Gebäude am Europaplatz.

Im selben Jahr wurde das alte Rathaus zum Bürgerhaus umgewidmet. Heute ist es Senioren- und Jugendbegegnungsstätte. Im Theatersaal zeigen die Laienspieler regelmäßig ihre Stücke.