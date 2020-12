3. Liga : Ein besonderes Spiel für den VfB – und Trainer Rolf Landerl

Im Jubiläumsspiel von Trainer Rolf Landerl kann sich der VfB Lübeck gegen Magdeburg Luft zur Abstiegszone verschaffen.

Avatar_shz von Sascha Sievers

11. Dezember 2020, 15:06 Uhr

Lübeck | Ein wenig abergläubisch ist Rolf Landerl immer noch, wenngleich der Trainer des VfB Lübeck zugibt, er versuche mehr und mehr alte Rituale und Verhaltensmuster abzulegen. Den Bart, den der Österreicher sich zuletzt hatte stehen lassen, als der Drittliga-Aufsteiger zu einer vier Spiele andauernden Siegesserie ansetzte, sei nicht auf die alte Fußballerfloskel „Wer rasiert, verliert“ zurückzuführen gewesen, betonte der 45-Jährige, sondern aus einer Laune heraus entstanden. Mittlerweile haben die Grün-Weißen seit zwei Spielen nicht mehr gewonnen – und Landerl Mitte dieser Woche wieder zum Rasierer gegriffen.

Landerl neuer Rekordtrainer des VfB

Ein bisschen Druck habe es von der Familie gegeben, gestand der gebürtige Wiener. Doch auch der Österreicher wird sich überlegt haben, wie er nach zweiwöchiger Zwangspause nach Covid-19-Infektion und Quarantäne im Heimspiel am Sonnabend gegen den 1. FC Magdeburg vor die TV-Kameras tritt. Denn der 45-Jährige feiert nicht nur seine Rückkehr auf die Trainerbank, sondern auch ein besonderes Jubiläum: Zum 141. Mal wird er die Grün-Weißen coachen. In der vereinsinternen ewigen Rangliste, die sich an Punktspielen in einer Amtszeit bemisst, wird Landerl dann die Führung übernehmen und Kurt „Jockel“ Krause, der es zwischen 1968 und 1972 auf 140 Punktspiele in einer Amtszeit brachte, vom Thron stoßen. „Das ist natürlich etwas besonderes: Bei einem Traditionsverein so lange im Amt zu sein, macht mich schon stolz“, sagte Landerl und gestand, überrascht gewesen zu sein, dass es „doch so schnell gegangen ist“.

Österreicher auch am längsten im Amt

Den Rekord für die längste Amtszeit hatte er bereits im Herbst geknackt. Der alte stammte aus dem Jahr 1968, als sich Heinz Lucas nach vier Jahren, zwei Monaten und 18 Tagen als VfB-Trainer verabschiedete. Landerl ist inzwischen seit vier Jahren, fünf Monaten und elf Tagen Coach an der Lohmühle. In dieser Zeit verbuchte er mit dem VfB stolze 81 Siege, 23 Unentschieden und 36 Niederlagen. Wichtig ist ihm das allerdings nicht, das machte der Österreicher deutlich: „Ich lebe lieber im Hier und Jetzt, Statistiken bedeuten mir nicht besonders viel.“

Heimspiel von besonderer Bedeutung für den VfB

Zumal die Gegenwart spannend genug ist. Denn das Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg, in dessen Kader mit Torhüter Morten Behrens und Mittelfeldspieler Sebastian Jakubiak zwei Ex-Lübecker stehen, ist für den VfB von besonderer Bedeutung. Nachdem die Grün-Weißen zuletzt gegen Kaiserslautern spät 0:1 verloren hatten und dem Aufstiegsaspiranten aus Ingolstadt ein ebenso spätes 1:1 abgetrotzt haben, geht es nun gegen einen etablierten Drittligisten, der als Tabellen-17. mit nur zwei Punkten Rückstand auf den VfB (13., 15) den ersten Abstiegsplatz einnimmt. Die Nordlichter können sich also etwas Luft nach unten verschaffen – oder aber selbst auf einen Abstiegsrang zurückfallen.

Routinier Röser ist optimistisch

Landerl erwartet eine Mannschaft mit einer guten Mentalität, die kompakt auftritt, laufstark ist und über individuelle Qualität verfügt. Angreifer Martin Röser betonte allerdings, dass es in erster Linie wichtig sei, auf sich selbst zuschauen: „Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen, müssen wir uns weder vor Ingolstadt, wie man gesehen hat, noch vor Magdeburg verstecken“, sagte der 30-Jährige vor dem Duell mit den Landeshauptstädtern Sachsen-Anhalts und gab sich optimistisch: „Wenn wir wieder alles in die Waagschale werfen, können wir das Spiel positiv gestalten.“ Und Rolf Landerl ein gelungenes Comeback bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank in seinem Jubiläumsspiel verschaffen.

Infos zum Spiel

VfB Lübeck – 1. FC Magdeburg

Anstoß: Sonnabend, 14 Uhr; Dietmar-Scholze-Stadion an der Lohmühle, Lübeck. – Live-Übertragung im TV/Streaming: Magenta Sport. – Es fehlen: Hertner, Kircher (beide muskuläre Probleme), Ramaj (im Aufbautraining), Feka, Rüdiger, Shalom (alle Trainingsrückstand). – Voraussichtliche Aufstellung: Raeder – Riedel, Grupe, Okungbowa – Mende – Steinwender, Zehir, Boland, Thiel – Deichmann, Röser.