Ein atemberaubend normales Spiel

Für Schiedsrichterin Susann Kunkel ist das DFB-Pokal-Finale der Frauen der bisherige Karrierehöhepunkt

von six

06. Mai 2019, 15:05 Uhr

Eichede | Als die Nationalhymne ertönt, sackt die Erkenntnis in den Kopf, dass es um den DFB-Pokal geht. Dieser Moment erdet Susann Kunkel. Kurz darauf pfeift die Schiedsrichterin des SV Eichede das Endspiel im Rhein-Energie-Stadion des 1. FC Köln an. Kunkel ist die erste Schleswig-Holsteinerin, die ein Finale im nationalen Pokalwettbewerb der Frauen leitet. Es ist der Höhepunkt ihrer bisherigen Schiedsrichterkarriere. „Das ganze Drumherum war schon atemberaubend“, sagt die 35-Jährige später.

In den Anfangsminuten des Endspiels, das Seriensieger VfL Wolfsburg letztlich mit 1:0 gegen den SC Freiburg gewinnt, begleitet die DFB-Schiedsrichterin ein gewisses Kribbeln – es ist die Aufregung. Doch diese verfliegt schon bald. „Dann konzentriert man sich auf die 22 Spielerinnen und das Spiel wird zu einem wie jedes andere“, erläutert Kunkel.

Als ehemalige Zweitligaspielerin des FFC Oldesloe kennt sie das Gefühl nur zu gut, ein enges Spiel zu verlieren. „Deshalb tat es mir ein wenig leid, dass die Freiburgerinnen aufgrund ihrer fehlenden Effizienz vor dem Tor verloren haben“, sagt Kunkel, die vom Miteinander der beiden Mannschaften in den Katakomben begeistert ist. „Dort herrschte eine sehr gelöste Stimmung. Wolfsburg hat sich über den Sieg gefreut. Bei Freiburg wich die Trauer nach und nach dem Stolz über das Erreichte.“

Beeindruckend ist auch die Kulisse. 17.048 Zuschauer verfolgen das Finale in Köln. Zum Vergleich: Das entscheidende Meisterschaftsspiel des neuen und alten Deutschen Meisters VfL Wolfsburg am vergangenen Wochenende in Hoffenheim sahen gerade einmal 830 Zuschauer. Kunkel aber kennt auch das Gefühl, wenn viele Zuschauer im Stadion sind. Die hauptberufliche Polizeioberkommissarin war im Endspiel von 2016 bereits als Linienrichterin Teil des unparteiischen Gespanns. „Dennoch ist es immer wieder aufs Neue beeindruckend. Die Aufmerksamkeit im Vorfeld ist natürlich größer als bei normalen Ligapartien“, so Kunkel. Arbeitskollegen hätten sie ganz anders darauf angesprochen, als auf Begegnungen in der Frauen-Bundesliga oder Regionalliga Nord der Männer, wo die Beamtin regelmäßig pfeift.

Kunkel selbst bleibt in ihrem ersten DFB-Pokalfinale als Hauptschiedsrichterin fehlerfrei, auch weil es ihr beide Mannschaften leicht machen. „Es herrschte eine sehr faire Stimmung – und es war ein attraktives Spiel. So wünschen wir uns das“, sagt die Wahl-Hamburgerin. Ob die 35-Jährige noch einmal ein Endspiel leiten wird, ist nicht abzusehen. „Das hat bisher nur eine Schiedsrichterin geschafft. Und auch nur, weil es eine kurzfristige Absetzung gab. Aber ich hätte kein Problem damit, jede Woche vor 17.000 Zuschauern zu pfeifen“, sagt Kunkel und hofft auf mehr atemberaubend normale Fußballspiele wie das Pokalfinale.