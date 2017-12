bad Oldesloe : Ein Akustiktrio geht seinen Weg

vergrößern 1 von 1 Foto: Niemeier 1 von 1

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 26.Dez.2017 | 16:22 Uhr

Als „irgendwiehörbar“ sind Sabrina Schieffelke, Rick und Jule Plescher schon einige Jahre vor allem in Lübeck unterwegs gewesen. Doch vor einem Jahr war es dann soweit und die drei sympathischen Wahloldesloer spielten ihren ersten Auftritt in ihrer neuen Heimat. Seitdem sind sie aus der lokalen Musikszene nicht wegzudenken. „Wir sind sehr über die Entwicklung überrascht und hatten ein aufregendes Jahr mit vielen persönlichen, besonderen Erlebnissen“, sagt Sabrina, die singt und Tamburin spielt. „Entwickelt haben sich in dieser Zeit immer größere Auftritte und wir hatten die Chance, uns von einem Support- oder Zwischenact zum Hauptact weiterzuentwickeln, was wir besonders aufregend finden und was uns hier in Oldesloe beispielsweise mit unserem ersten eigenen Konzert in der Galerie BoArt gelang“, fügt Sängerin und Gitarristin Jule an.

Nach dem ersten Oldesloer Auftritt, als Vorband einer „Big City light“ Ausgabe im Kultur- und Bildungszentrum folgten die Gigs Schlag auf Schlag: Beim Open Air im Kulturhof, beim Vogelschießen, bei „Ernte deine Stadt“ und bei vielen weiteren Veranstaltungen überzeugten und begeisterten sie mit ihren eigenständigen akustischen Coverversionen. Die Auswahl der Songs wird gemeinsam vorgenommen. „Ehrlich gesagt wählen wir die Songs nicht aus, die Songs finden uns irgendwie. Wir hören Songs im Radio oder in Filmen und einer von uns weiß sofort: ´Das nehmen wir´, weil man sich schon konkret vorstellen kann, wie es in unserem Stil klingen könnte“, so Sabrina. Cajon-Spieler Rick „meckert“ dann manchmal ein wenig, weil er als „alter Punkrocker“ hier und da einen anderen Stil bevorzugt hätte, doch gemeinsam kommt man dann auf einen Nenner und das macht die Arrangements auch aus. „Wir arbeiten Musik nicht, wir denken nicht darüber nach, sondern machen einfach, ohne uns den Song oft angehört zu haben. Wir verbeißen uns so nicht im Originalsong“, erklärt Rick, der als professioneller Akustiker auch für den Sound des Trios verantwortlich ist. Investiert wurde aus den ersten Gagen zum Beispiel in eine bessere, kleien Anlage. Auch instrumental wurde im Cajon- und Percussionbereich bereits aufgestockt. „Wir arbeiten weiter daran, facettenreich zu bleiben und die Musik mit weiteren Klangelementen aufzustocken“, so Jule.

Die mittlerweile Recht hohe Gigzahl habe nicht nur dazu geführt, dass das Set auf zweieinhalb Stunden angewachsen ist, sondern die neuen Erfahrungen haben auch gezeigt, dass das Trio sich vor allem in „Wohnzimmeratmosphäre“ wohlfühlt. Echte Wohnzimmerkonzerte und Straßenmusik könnten 2018 also neue Elemente hinzukommen. Außerdem würde sich das Akustiktrio über einen Stadtfestauftritt freuen.

Von der lokalen Bandszene sind die drei Musiker angetan. „Die Musikszene hier in der Region ist bunter, als wir gedacht hätten. Allgemein könnten noch mehr Zuschauer die unterschiedlichsten Konzertangebote annehmen“, so Jule.

„Abgesehen von der Musik finde ich, dass die Wiedereröffnung des Kinos gut für die lokale Kultur ist“, sagt Rick. Gemeinsam freuen sich die drei auf ein mindestens ebenso erfolgreiches Jahr 2018.