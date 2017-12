Bad Oldesloe/Lübeck : Eifersucht: Nur knapp Flammentod entgangen

vergrößern 1 von 1 Foto: rtn 1 von 1

Vor dem Landgericht Lübeck hat am Donnerstag der Prozess gegen einen 29-Jährigen aus Bad Oldesloe begonnen. Die I. Große Strafkammer klagt ihn an wegen Totschlags und besonders schwerer Brandstiftung. Der 29-Jährige soll in der Nacht zum 31. Mai dieses Jahres Feuer im Wintergarten des Hauses gelegt haben, das er mit seiner damaligen Partnerin im Pölitzer Weg bewohnt hatte. Die Holzkonstruktion geriet in Brand, und das Feuer erfasste bereits den Dachüberstand des Hauses, als sie gegen 5 Uhr morgens von dem Brandgeruch erwachte. Die schwangere 26-jährige Frau konnte sich und ihren siebenjährigen Sohn durch ein Fenster ins Freie retten.

Dem war ein abendlicher Streit vorausgegangen, nachdem sich der Mann sich zunächst unbemerkt entfernte. Später kehrte er zurück und zündelte. Eine Zeugin hatte die Flammen entdeckt und ihn in der Nähe beobachtet. Auch das Haus wurde durch das Feuer schwer beschädigt. Die Ermittlungen ergaben rasch, dass ein technischer Defekt auszuschließen war.

„Der Brand hätte als nächstes das Kinderzimmer erfasst, in dem der Junge schlief“, sagte die Staatsanwältin in ihrer Anklage. Das habe der Angeklagte billigend in Kauf genommen, es handele sich um einen heimtückischen Tötungsversuch. Der 29-Jährige wurde am nächsten Tag verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Dem Gericht wurde er in Handschellen vorgeführt. Er werde sich später zur Sache äußern, sagte sein Verteidiger. Nach der Verlesung der Anklage wurde der Prozess unterbrochen. Er soll am 20. Dezember fortgesetzt werden.