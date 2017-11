Eichedes A-Junioren stellen Anschluss her

vergrößern 1 von 1 Foto: nup 1 von 1

von Sascha Sievers

erstellt am 27.Nov.2017 | 11:15 Uhr

Die abstiegsbedrohten A-Junioren des SV Eichede haben in der Fußball-Regionalliga den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld hergestellt. Beim JFV Bremerhaven kamen die Stormarner zu einem 2:1 (1:0)-Auswärtserfolg und zogen nach Punkten mit Eintracht Norderstedt gleich, das den ersten Nichtabstiegsplatz belegt. „Durch diesen Erfolg haben wir zudem den Konkurrenten aus Bremerhaven mit in den Abstiegskampf gezogen. Wir haben nur noch zwei Punkte Rückstand auf Rang neun und noch ein Nachholspiel in der Hinterhand“, sagte SVE-Coach Christian Jürss, froh über den wichtigen Auswärtssieg.

Die Eicheder dominierten die erste Halbzeit, hatten alles im Griff – nur mit dem Toreschießen haperte es. Hochkarätige Gelegenheiten von Morten Wahl, Alexander Sommer und Bennet Zaske ließen die Stormarner ungenutzt verstreichen. In der 24. Minute aber war es so weit: Nach einer Flanke von Tim Zittlau nahm Tim Kathmann das Leder auf, umkurvte noch einen Gegenspieler und traf zum 1:0 für die Gäste.

Nach dem Seitenwechsel nahmen dann auch die Gastgeber am Spielgeschehen teil. Bremerhaven erhöhte den Druck und kam folgerichtig zum Ausgleich. Finn Holznagel traf im Nachsetzen (53.). Anschließend entwickelte sich eine offene Partie, in der die Gäste das Glück des Tüchtigen hatten. Zittlau köpfte den Bremerhavener Fynn Friedrichs an, von dessen Körper der Ball abprallte und zum 1:2 ins Tor trudelte (70.). Was folgte, war eine heiße Schlussphase, mit Chancen auf beiden Seiten. Zittlau hätte seiner Elf das Zittern ersparen können, verpasste jedoch die Entscheidung. Letztlich aber retteten die Stormarner mit Glück und Geschick den knappen Vorsprung ins Ziel. „Die Mentalität war vorbildlich und der Wille, hier zu gewinnen, war jederzeit spürbar. Wir sind glücklich über den verdienten Sieg“, resümierte Jürss.

SVE Sommer, Kraack, Zittlau, Wardius – Zaske (81. Voigt) – Hasselbusch, Wahl, Günther, Hanich (61. Raschka, 90. Kähler) – Kathmann.

Tore: 0:1 Kathmann (24.), 1:1 Holznagel (53.), 1:2 Friedrichs (70./ET).