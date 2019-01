Eichede : Eichede feiert 3:0-Erfolg im ersten Testspiel

Mit 3:0 (1:0) hat sich Fußball-Oberligist SV Eichede im Testspiel gegen den Bramfelder SV durchgesetzt.

29. Januar 2019, 14:33 Uhr

Der SV Eichede hat sein erstes Testspiel in der Vorbereitung auf die Rückrunde der Fußball-Oberliga beim Hamburger Landesligisten Bramfelder SV mit 3:0 (1:0) gewonnen. „Das war ein positiver erster Auftritt nach der langen Pause“, sagte Trainer Christian Jürss, „vor allem auch in Anbetracht der Tatsache, dass uns viele verletzte und angeschlagenen Spieler gefehlt haben.“ Dazu gehören unter anderem Evgenij Bieche (Handwurzelknochenbruch) und Torhüter Marcel Gevert (Meniskusverletzung). Doch die Eicheder Akteure, die auf dem Platz standen, machten ihre Sache gut und kontrollierten das Spiel über die 90 Minuten. „Die Mentalität und Laufbereitschaft haben gestimmt. Auch die Zweikämpfe haben wir gut angenommen. Aber natürlich müssen einige Automatismen noch erst wieder erarbeitet werden, ehe sie greifen.“

Nach 36 Minuten brachte der an diesem Tag äußerst aktive Christian Peters (Foto) die Stormarner in Führung. Auch in der zweiten Halbzeit dominierten die Gäste zwar die Partie, ließen Chancen zum Ausbau der Führung aber zunächst liegen. Erst kurz vor dem Ende sorgte ein Doppelschlag für die Entscheidung: Zunächst hämmerte Torge Maltzahn das Leder unhaltbar zum 2:0 in den BSV-Kasten, ehe Leon Thane nach Flanke von Tim Günther den Endstand besorgte. Thane war erst in diesem Winter vom WSV Tangstedt nach Eichede zurückgekehrt und gegen Bramfeld für den angeschlagenen Jonathan Stöver eingewechselt worden. Jürss lobte den 21-Jährigen nach dem Spiel: „Man hat schon im Training gemerkt, dass er sich erst noch eingewöhnen muss. Aber er hat das im Spiel gut gemacht und dieses Tor wird ihm sicherlich Selbstvertrauen geben.“ Während Thane eingewechselt wurde und Ugur Dagli (kam vom NTSV Strand 08) noch fehlte, durfte mit Marco Heskamp der dritte Winter-Neuzugang auf der rechten Abwehrseite der Eicheder von Beginn an ran. „Marco hat heute bereits seine spielerische Qualität bewiesen und gezeigt, dass er uns in der Defensive helfen kann“, lobte Jürss den von Eutin 08 gekommenen Verteidiger.

Das nächste Testspiel der Eicheder ist für kommenden Sonntag (12 Uhr) beim Hamburg-Eimsbütteler BC geplant.

SV Eichede: Höfel – Heskamp, Kraack, Claasen, Wurr – Zaske, Rathjen – Stöver (31. Thane), Maltzahn, Günther – Peters.

Tore: 0:1 Peters (37.), 0:2 Maltzahn (85.), 0:3 Thane (88.).