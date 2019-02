Personalie : Ehrungen und Beförderungen

von shz.de

05. Februar 2019, 11:03 Uhr

❏ Das Dienstaltersabzeichen des Landes für 20-jährigen aktiven Feuerwehrdienst in Nienwohld wurde an Jürgen Brusdeilins übergeben.



❏ In seine dritte sechsjährige Amtszeit als Atemschutzwart geht Heiko Bork. Zum neuen Funkwart als Nachfolger seines Vaters Christian Lossner – der dieses Amt seit 2007 inne hatte – wurde Christopher Lossner (20) gewählt.



❏ Zum Hauptfeuerwehrmann (drei Sterne) wurde Gerätewart André Bork befördert. Oberfeuerwehrmann ist jetzt der neue stellv. Wehrführer Johannes Wiesner.



❏ Drei Nachwuchskräfte wurden nach Absolvierung des Anwärterjahres in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen und vom Wehrführer per Handschlag verpflichtet: Maike Peters (39) als jetzt zweite weibliche Kraft in der Wehr Nienwohld, dazu die Brüder Alexander Lossner (22) und Marcus Lossner (17). Damit gehören jetzt gleich vier Mitglieder der Familie Lossner der Wehr an.



❏ Mit Vincent Kuspiel (29) trat ein neuer Anwärter in die Freiwillige Feuerwehr ein.