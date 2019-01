Personalie : Ehrungen, Beförderungen und Wiederwahl

von shz.de

21. Januar 2019, 15:16 Uhr

❏ Im Auftrag des Innenministers reichte Bürgermeister Andreas Gerckens Oberfeuerwehrmann Philip Poppe (60) das Brandschutzehrenzeichen des Landes in Gold für 40-jährigen aktiven Feuerwehrdienst nach, davon die letzten drei Jahrzehnte in Bargfeld-Stegen. Wegen seines Umzugs nach Hamburg wurde er außerdem mit Dank und einem Erinnerungsgeschenk der Wehr in die Ehren-abteilung verabschiedet. Gruppenführer Rolf-Peter Kruse erhielt ebenfalls das Dienstaltersabzeichen für 40 Jahre. Ehrenwehrführer Manfred Timm (77) trägt sogar ein halbes Jahrhundert den „blauen Rock“. Mit dem Dienstaltersabzeichen für 30 Jahre Dienst wurde Lars Poggensee geehrt, für 20 Jahre Gruppenführer Martin Knuth, für zehn Jahre Pascal Reimers.

❏ Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden Christian Benthien, Jugendfeuerwehrwart Dirk Feuerer sowie Felix Zscherpe (für die Homepage zuständig) befördert. Oberfeuerwehrmänner sind jetzt Pascal Reimers und André Schumann, Oberfeuerwehrfrau Jasmin Ahlers.



❏ Nach Absolvierung des Anwärterjahres wurde Steve Raitzig (34) in den aktiven Feuerwehrdienst übernommen und vom Wehrführer per Handschlag verpflichtet. Als neuer Anwärter trat Claus Behrend (56) in die Wehr ein.

❏ Frank Kardel freute sich über seine einstimmige Wiederwahl zum stellv. Gruppenführer.