Fussball-Oberliga : „Ehrliche Arbeit wird belohnt“

Eichedes Stürmer Ugur Dagli erklärt vor dem Jahresabschluss gegen PSV Neumünster den Grund für den aktuellen Höhenflug.

29. November 2019, 13:46 Uhr

Eichede | Für den SV Eichede kommt die Winterpause zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Oberliga-Fußballer des SVE weisen aktuell eine starke Form auf, haben sich nach fünf Partien in Folge ohne Niederlage (vier Siege, ein Remis) in der Tabelle bis auf Platz sechs vorgeschoben. Nach der heutigen Auswärtspartie beim PSV Neumünster (Anstoß 14 Uhr) aber ist die Zeit des Müßiggangs gekommen. Erst am 29. Februar 2020 wird die Spielzeit wieder fortgesetzt.

Sinnbildlich für den Höhenflug der Stormarner steht Angreifer Ugur Dagli. Im vergangenen Winter vom NTSV Strand 08 zum damals abstiegsbedrohten SVE gewechselt, lief Dagli seiner Form lange hinter her und hatte immer wieder mit Blessuren zu kämpfen. Auch zu Saisonbeginn hakte es unter Neu-Coach Denny Skwierczynski zum Teil noch erheblich. Starken Auftritten folgten meist schwächere Partien. Im tristen Herbst aber nahmen Dagli und Co. Fahrt auf und setzten zu einer Erfolgsserie an und qualifizierten sich noch für das Hallenmasters in der Kieler Ostseehalle. Der 28-jährige Dagli hat einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.

Beim 6:2-Sieg zuletzt gegen Husum erzielte der Lübecker einen Doppelpack – bereits seinen dritten in dieser Spielzeit. „Persönlich läuft es richtig gut, aber das hat auch mit der gesamten Mannschaft zu tun, die Jungs setzen mich super in Szene. Außerdem harmonieren wir vorne richtig gut, egal ob mit Christian Peters oder Tim Hasselbusch“, sagt Dagli, der bislang 13 Treffer verbuchte.

Zu Saisonbeginn hatte die junge SVE-Elf noch Defizite in allen Bereichen aufgewiesen. Zielstrebigkeit nach vorne fehlte ebenso wie die Bereitschaft, gemeinschaftlich das eigene Tor zu verteidigen. Die Balance stimmte nicht. „Wir hatten einige Partien dabei, wo wir richtig schlecht gespielt haben, aber wir haben uns weiterentwickelt, weil wir an uns gearbeitet haben“, sagt der Angreifer, der selbst ebenfalls zugelegt hat. „Ugur arbeitet viel für die Mannschaft, macht weite Wege nach hinten und hat so zu alter Treffsicherheit zurück gefunden“, lobt Coach Skwierczynski seinen erfahrenen Stürmer.

Der 28-Jährige glaubt, dass sein eigenes Glück auch mit dem Trainer zu tun hat: „Denny hat mich beim VfB Lübeck damals aus der A-Jugend in die U 23 hochgezogen, unter ihm habe ich meine ersten beiden Herrenjahre gespielt – er ist mehr als ein Trainer für mich. Wir haben ein besonders Verhältnis“, sagt Dagli, der Vertrauen braucht, um seine Leistung zu bringen. Und Skierczynski gibt ihm den Halt, der für Stürmer besonders wichtig ist.

Dagli weiß, dass auch wieder Phasen kommen werden, in denen es nicht so gut läuft. „Jetzt aber müssen wir dranbleiben und beim PSV nachlegen.“ Der Stürmer freut sich auf die letzte Partie des Jahres. Im Hinspiel hat er getroffen, nach 90 Minuten mit den Eichedern jedoch mit 2:3 das Nachsehen gehabt. Nun aber haben die Steinburger einen Lauf und treten selbstbewusst beim Tabellenzehnten an, wo Dagli auf einen alten Bekannten treffen wird. „Mit PSV-Coach Sven Boy habe ich beim VfR Neumünster zusammen gearbeitet und eine gute Zeit gehabt“, so der 28-Jährige, der gesteht, dass er besonders motiviert ist, gegen seinen ehemalige Trainer. Doch eine zusätzliche Motivation brauchen Dagli und Co. momentan eigentlich nicht. „Wir wollen uns nicht auf den letzten Spielen ausruhen, sondern einen guten Abschluss feiern und gewinnen. Dafür werden wir alles tun, denn ehrliche Arbeit wird immer belohnt“, sagt Dagli.

Infos zum Spiel

PSV Neumünster – SV Eichede

Anstoß: Heute, 14 Uhr, Stettiner Str. 29, 24537 Neumünster. – SR:Alexander Roppelt (VfL Bad Schwartau). –Es fehlen: Jonathan Stöver, Evgenij Bieche (beide Bändriss im Sprunggelenk), Marcel Gevert (Riss im Schultereckgelenk), Christian Peters (Kniestauchung). – Fraglich:Fynn Rathjen (Bluterguss). –Voraussichtliche Aufstellung:Thomä – Newrzella, Schubring, Ostermann – Bruegmann, Maltzahn – Heskamp, Dagli, Steinfeldt – Hasselbusch, Richter.