Ahrensburg : Ehrenamtliche Arbeit für 243.000 Euro

Mehr als 200 Ehrenamtliche waren in 2019 für die Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg im Einsatz.

21. November 2019, 11:49 Uhr

Ahrensburg | „ Im 100. Jahr des Bestehens der Awo haben wir starkes Engagement für ein besseres soziales Zusammenleben auf die Beine gestellt. Wir wachsen weiter, wir verändern uns, wir stehen für echtes soziales Miteinander“, mit diesen Worten bedankte sich Jürgen Eckert, Vorsitzender der Arbeiterwohlfahrt Ahrensburg, auf der Jahresversammlung bei den Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern. Die Festveranstaltung zum 100. Geburtstag Ende August habe gezeigt, dass die Awo starke Unterstützung und Rückhalt bei den Bürgern der Stadt habe.

Denn auch nach einem Jahrhundert hat die Awo einen wichtigen Stellenwert im sozialen Leben. „ Die bestehende Kinder- und Altersarmut, der Mangel an bezahlbaren Wohnungen oder die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich sind Beispiele dafür, dass soziale Probleme auch in einer ansonsten reichen Stadt wie Ahrensburg immer stärker durchschlagen. Wir verstehen uns als Gegengewicht gegen diese Entwicklung und als Partner betroffener Menschen“, so Jürgen Eckert.

Der Awo-Vorsitzende gab einen Überblick über die Arbeit 2019, in dessen Mittelpunkt der 30. Geburtstag von „Uns Huus“ stand. Auch die Beliebtheit der Awo-Einrichtungen wie die Fundgrube in der Großen Straße 8, des Buchladens und der Kinderkiste in der Manhagener Allee 14 oder der Trödelmarkt habe sich erneut gezeigt. Hier werde seit vielen Jahren erfolgreich Nachhaltigkeit praktiziert. Statt ausgediente Kleidung, Geschirr, Kinderspielzeug oder Bücher wegzuwerfen, geben immer mehr Menschen diese bei den Awo-Einrichtungen ab, wo diese Artikel gegen Spenden weitergegeben würden.

Darüber hinaus bietet die Awo vielfältige Angebote: Kinderbasteln, Nähkiste, Repair-Café, Markt-Mobil, Ämterlotsen, Bingo, Mahjong, Tagestouren und Reisen. „Hier gibt es viele Möglichkeiten, Leute kennenzulernen. In Ahrensburg muss niemand allein sein“, so Eckert. Die Awo sei stolz, dass sie diese Angebote allein mit ehrenamtlichem Engagement auf die Beine stellen könne. 200 Ehrenamtliche zwischen 16 bis 91 Jahren sind derzeit bei der Awo in Ahrensburg aktiv. Rund 243.000 Euro würde die ehrenamtliche Arbeit im Jahr kosten – wenn man sie bezahlen müsste.