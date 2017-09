17. Plattdeutsche Tage : „Een Leed för Stormarn“

vergrößern 1 von 1 Foto: jpm 1 von 1

Eine Stormarn-Hymne hat Pastor im Ruhestand Cord Denker verfasst. „Een Leed för Stormarn“ soll zum Auftakt der Plattdeutschen Tage in Bargteheide erklingen. „Die Stimmung in Europa ist zurzeit so mies“, sagt er, „deshalb habe ich mich gefragt, was ich dagegen tun kann.“ Die Melo-die dafür hat Kantor Andis Paegle komponiert. Beim Eröffnungsabend am Montag, 9. Oktober, erzählt Autor Gerd Spiekermann von seiner Südamerikareise. Der Vortrag beginnt 19.30 im Stadthaus. Eintritt: 10 Euro.

„In Bargteheide haben wir vor 17 Jahren begonnen“, sagt Helmuth Peets, Vorsitzender des Heimatbunds Stormarn. Der Verschönerungsverein hier sei wichtigster Kooperationspartner. Der Heimatbund hat sich der Pflege der niederdeutschen Sprache verschrieben und kann inzwischen auf etliche Erfolge zurücksehen. Auf Landesebene wurde sie in die Verfassung aufgenommen und wird inzwischen an 29 Schulen gelehrt. Platt ist als eigenständige Sprache in einer europäischen Charta anerkannt.

Auch in Hamburg soll Plattdeutsch in Zukunft ein Prüfungsfach für Abiturienten werden. „Es fehlen aber noch entsprechend ausgebildete Lehrer“, bedauert Peter Berndt von der Plattdüütsch Runn in Großhansdorf. Diese Runde lädt am Dienstag, 10. Oktober, zum plattdeutschen Abend ins Bürgerhaus Bargfeld-Stegen ein. Beginn ist bei freiem Eintritt um 19.30 Uhr. „Snacks von Küst un Binnen-land“ präsentiert Marianne Ehlers am folgenden Abend ab 19.30 Uhr im Bürgerhaus Bad Oldesloe (Eintritt 8 Euro).

Im Todendorfer Mehrzweckhaus singt Jochen Wiegandt am Donnerstag, 12. Oktober, ab 19.30 Uhr niederdeutsche Lieder und erklärt ihre historische Bedeutung. Eintritt: 10 Euro. Gerrit Hoss und sein Pianist stellen am Freitag, 13. Oktober, ab 19.30 Uhr in Reinfeld ihr neues Album „Platt“ und weitere Songs vor. Karten bietet die Buchhandlung Michaels im Vorverkauf für 11 Euro plus Gebühr an, sie können auch online bei www.reinfeldkultur.de bestellt werden.

Die „Glinner Möhlensnackers“ organisieren am 14. Oktober einen vergnüglichen Abend in der Kupfermühle (Kupfermühlenstraße 7). Um 16 Uhr geht es los, der Eintritt kostet 5 Euro. In der Kirche zu Zarpen hält Cord Denker am Sonntag, 15. Oktober, einen Platt-Gottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr. Weiter geht es am 16. Oktober im Elmenhorster Gemeindezentrum mit „De Tallymann vertellt“. Heinz Tiekötter erzählt ab 19.30 Uhr Geschichten aus dem Hamburger Hafen. Der Eintritt beträgt 8 Euro.

Platt von anno dazumal präsentiert Jochen Gieth im Bürgerhaus Barsbüttel am 17. Oktober ab 19.30 Uhr. Eintritt: 8 Euro. Susanne Leußler und Werner Otto treten mit Freunden am 18. Oktober im Ahrensburger Peter-Rantzau-Haus auf. Plattdeutsche Lieder und Geschichten stehen auf ihrem Programm. Beginn ist um 19.30 Uhr. Eintritt kostet 8 Euro.

Zurück nach Bargteheide geht es am 19. Oktober. Im Stadthaus spricht Dr. Hans Thomas ab 19.30 Uhr über Maler Paul Gauguin. Der Eintritt beträgt 8 Euro. Das Dutzend an Veranstaltungen endet Freitag, 20. Oktober, in Trittau. „Von Vadder un mi – en Buer vertellt“ hat Matthias Stührwoldt sein Programm genannt. Es beginnt um 19.30 Uhr in der Wassermühle (10 Euro).