E 605 in der Flasche – „Was ist, wenn er stirbt?“

Staatsanwalt fordert im Gift-Prozess neun Jahre Haft für den Haupttäter

Frauke Schlüter

23. September 2019, 16:15 Uhr

Lütjensee/Lübeck | „Was ist, wenn er stirbt?“, fragten die Mitangeklagten den Haupttäter, nachdem dieser das tödliche Gift E 605 in eine Portweinflasche seines Vermieters gegossen hatte. „Dann wären wir ihn los und feiern eine Hausparty oder verscharren ihn im Moor“, habe der Angeklagte geantwortet. So hat es jedenfalls der letzte Zeuge im Prozess gegen den 23-jährigen Patrick D. und seine beiden Begleiter Lea H. und Jan S. von der Vernehmung im Polizeirevier Ahrensburg in Erinnerung.

Harte Worte, die am Ende gar nicht so gemeint waren, weil die drei Tatverdächtigen aufgrund ihres jungen Alters nichts von der tödlichen Wirkung des inzwischen verbotenen Pflanzenschutzmittels E 605 gewusst haben können? Konnten sie nur mit Übelkeit und Erbrechen rechnen? Immerhin hatte die Flasche, die der Vermieter in seinem Haus in Lütjensee in einem Küchenschrank aufbewahrte, die Aufschrift „Gift“ mit einem Totenkopf getragen.

Aufgrund von Mietstreitigkeiten habe der Angeklagte seinem ungeliebten Vermieter einen Denkzettel verpassen wollen, der am Ende tödlich endete. Innerhalb von nur 20 Minuten verstarb der 56-Jährige nach seinem Notruf am 19. Februar dieses Jahres noch im Rettungswagen.

Der Angeklagte – kurze Haare, rötlicher Vollbart – ist in grüner Gefängniskleidung in Saal 315 des Landgerichtes Lübeck erschienen. Während Staatsanwalt Nils-Broder Greve sein Plädoyer verliest, hält er den Kopf gesenkt. Dieser sieht das Verhältnis zwischen dem Angeklagten und seinem Vermieter als „von Hass geprägt“. Laut Gerichtsmedizin hab es sich um 33 bis 50 Tropfen E 605 auf nur 0,9 Milliliter Portwein gehandelt, die der Angeklagte trotz der Warnungen seiner beiden Begleiter in die Flasche gegossen habe. Eine äußerst gefährliche Mischung.

„Alle drei haben die Möglichkeit eines tödlichen Ausgangs erkannt“, ist der Staatsanwalt überzeugt. „Allen war klar, dass das Opfer alkoholkrank war und ein geschwächtes Immunsystem hatte.“ Obwohl die beiden Jugendlichen Bedenken gehabt hätten, hätten sie weder die Polizei gerufen noch die Flasche ausgeschüttet, hätten seinen Tod also billigend in Kauf genommen. Laut Nils-Broder Greve eindeutig unterlassene Hilfeleistung. Das Gleiche gelte für den Hauptangeklagten.

Der Staatsanwalt wirft ihm Mord durch Unterlassen, einen bedingten Tötungsvorsatz und Heimtücke vor. Er habe weder unter Druck gehandelt, sei nicht erregt gewesen, sei nicht intelligenzschwach, noch sei er alkoholisiert gewesen. Aufrichtige Reue habe Patrick D. nicht gezeigt, sondern sich mehr Sorgen um sich als um das Opfer gemacht.

Staatsanwalt Greve fordert neun Jahre Haft für den Angeklagten, für die beiden Jugendlichen aus Reinfeld je ein Jahr auf Bewährung und je 160 Sozialstunden nach dem Jugendstrafgesetz.

Der Vertreter der Nebenklage, Rechtsanwalt Patric von Minden (Bad Oldesloe), setzt noch härtere Maßstäbe an und fordert aufgrund der völligen Ahnungslosig- und Schutzlosigkeit des Opfers lebenslänglich für Patrick D. Die beiden Jugendlichen seien genauso mitschuldig.

Verteidiger Ralf Wassermeyer (Lübeck) bleibt nicht weit unter dem formulierten Strafmaß des Staatsanwalts, sieht allerdings kein Mordmotiv, sondern eine Körperverletzung durch Vergiftung mit Todesfolge. „Mein Mandant ging in dem gesamten Zeitraum nicht davon aus, dass eine so geringe Menge tödlich sein könnte“, argumentiert Wassermeyer. Er räumt aber das „hohes Maß an grober Fahrlässigkeit“ seines Mandanten ein. Auch die Heimtücke müsse sich strafstärkend auswirken. Der Verteidiger hält ein Strafmaß zwischen sieben und acht Jahren für angemessen.

Die Anwälte der Jugendlichen betonen in ihrem Plädoyer, dass alle Drei nichts von der tödlichen Wirkung des Giftes gewusst hätten. Daher seien Lea H. und Jan S. nicht zu verurteilen. Ansonsten liege die Jugendstrafe im Ermessen des Gerichtes.

Am Ende des Sitzungstages im Landgericht Lübeck hat der Hauptangeklagte Patrick D. das Wort. „Es tut mir leid, ich wollte nicht, dass er stirbt“, sagt er unter Tränen.

Das Urteil wird am kommenden Donnerstag, 25. September, um 8.30 Uhr gesprochen.