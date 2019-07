von shz.de

01. Juli 2019, 11:35 Uhr

POL-RZ: Durch Hundebiss verletzt - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)



Lütjensee



Nachdem der Hund eines Mannes am Sonntagnachmittag eine andere Hundehalterin sowie einen weiteren Mann in Lütjensee, Zuwegung zum Nordstrand gebissen hat, sucht die Polizei nach erstgenannter Person, die sich nach dem Vorfall vom Ort entfernte.



Gegen 15:15 Uhr waren eine 53-Jährige und ein 51-Jähriger nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem Hund auf der Zuwegung zum Nordstrand in Lütjensee unterwegs. Ihnen entgegen kam ein unangeleinter Akita Ino, der sich auf den angeleinten Hund der Stapelfelderin stürzte. Die Hundehalterin versuchte ihren Hund und sich zu schützen, wurde jedoch durch einen Biss an der Hand verletzt. Auch der 51-jährige Ahrensburger zog sich beim Versuch den Angriff des Hundes abzuwehren Verletzungen zu.



Ihren Angaben zufolge war der Hundehalter des beißenden Tieres etwa 50 bis 55 Jahre alt und ca. 190 cm groß. Er war bekleidet mit einer dunkelfarbenen Shorts. Der Oberkörper und die Arme waren fast vollständig mit Tattoos versehen. Bei dem gesuchten Vierbeiner handelt es sich um einen Akito Ino. Diese hat weißes Fell am Bauch und ist sonst hellbraun, ähnlich eines Fuchses.



Die Hundehalter des zubeißenden Hundes spielte die Situation herunter und entfernte sich unerkannt.



Schon zuvor ist der Hundehalter an der Badestelle aufgefallen. Dort wurden einige Gäste, darunter auch Kinder, bereits von seinem Hund angeknurrt. Zu diesem Zeitpunkt war der Hund mit einer neon-orangefarbenen Leine (Breite eines Spanngutes) an einem Baum angebunden.



Die Polizei in Trittau hat nun eine Strafanzeige aufgenommen und ermittelt wegen Fahrlässiger Körperverletzung.



Zeugen gesucht: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum gesuchten Hundehalter machen?



Wir bitten Zeugen sowie den Hundehalter sich bei der Polizeistation Trittau unter der Telefonnummer 04154/7073-0 zu melden.



