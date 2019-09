Drogenszene verlagert sich

Polizei und Stadt: Es soll keinen Treffpunkt geben

18. September 2019, 17:07 Uhr

Lübeck | Schon die Ankündigung, dass der Dealer-Treffpunkt am Krähenteich aufgelöst werden soll, hat Bewegung in die Lübecker Drogenszene gebracht. So habe sich ein Teil der Szene auf die andere Seite des Krähenteiches verlagert, berichtet ein Polizeisprecher. Damit die Suchtkranken weiter betreut werden können, will die Stadt ab kommenden Jahr ein Drogenmobil mit zwei Beratern einsetzen.

Erst vor drei Wochen hatten Stadt und Polizei bekannt gegeben, dass der Szenetreffpunkt Krähenteich (wir berichteten) bis April 2020 aufgelöst werden soll. Welche Maßnahmen zu diesem Zweck eingesetzt werden, ist noch nicht bekannt. Lübecks stellvertretender Polizeichef Bernd Olbrich rechnet damit, dass ein Konzept gegen Ende Oktober vorgestellt werden könne. „Es finde bereits eine Verlagerung statt“, weiß Bernd Olbrich zu berichten. Die Polizei habe die Lage im Blick. So seien mehrfach Gruppen auf der anderen Seite des Krähenteichs in Richtung Mühlenbrücke gesichtet worden. Die Polizei hat auch diesen Bereich zum „gefährlichen Ort“ erklärt und kann dor dementsprechend auch ohne Anlass Kontrollen vornehmen.

Auf auf eine Verlagerung der Drogenszene in andere Stadtteile sei man vorbereitet. Das Ziel von Polizei und Stadt sei es, dass sich keine festen neuen Treffpunkte bilden.

Nicht nur die Polizei stellt sich auf die neue Situation ein. Der Ausschuss für Sicherheit und Ordnung der Bürgerschaft hat jetzt beschlossen, dass die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ein Fahrzeug und vier Halbtagsstellen für eine mobile Drogenberatung erhält. Das sogenannte „Streemo“ wird ab 2020 unterwegs sein.

Lübecks Innensenator Ludger Hinsen (CDU) stellt klar, dass sich auch Drogenkranke wie jeder andere Bürger in der Stadt bewegen dürfen. Hinsen: Die Maßnahmen richten sich ausschließlich gegen die Krimialität, die diese Szene begleitet.“