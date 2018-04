Drogenfund in Sporttasche

Anwohner der Paul-Behnke-Straße machten am Sonnabend die Polizei aufmerksam auf einen Fund: Sie teilten der Polizei mit, dass in einem Garagenhof eine Sporttasche liege. Und in dieser würden sich offenbar Betäubungsmittel befinden. Polizeibeamte nahmen vor Ort die Sporttasche in Augenschein. Es zeigte sich, dass sich darin fünf separat eingeschweißte Tüten befanden. „Es handelt sich vermutlich um Marihuana. Diese Beutel wurden sichergestellt“, so ein Sprecher der Polizeidirektion Lübeck. Wer Hinweise zu diesem Fund geben kann, melde sich bei der Polizei unter der Rufnummer (0451) 1310.



Die Arbeit der Schöffen





Im Frühsommer finden wieder Schöffenwahlen statt. Vor diesem Hintergrund gibt es am Dienstag, 17. April, um 18 Uhr eine Informationsveranstaltung in der VHS Lübeck (Falkenplatz 10). DerJugendschöffe Michael Maske aus Pinneberg erläutert Aufgaben, Rechte und Pflichten von Schöffinnen und Schöffen.Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei und wurde initiiert durch eine Zusammenarbeit mit dem Schöffenverband Nord.