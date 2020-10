Glinde : DRK-Sozialstation expandiert

Erfolgreiche Prüfungen und Verstärkung des Teams in Glinde

Avatar_shz von shz.de

07. Oktober 2020, 12:00 Uhr

Glinde | Der Fachkräftemangel – insbesondere im Bereich Pflege – bleibt weiterhin auf der Tagesordnung, denn es ist nach wie vor schwierig, geeignetes Fachpersonal zu finden. Um hier einmal neue Wege zu beschreiten, kamen Ende vergangenen Jahres Ireka Ballano und Sarah Sajulga (beide 28) im Rahmen eines Projekts, das in Kooperation mit dem DRK-Landesverband Schleswig-Holstein und der Agentur Start Medicare aus Berlin durchgeführt wurde, von den Philippinen nach Glinde. Hier arbeiteten beide als Pflegehelferinnen in der Grundpflege, denn ihre Ausbildung war in Deutschland nicht anerkannt.

Sie absolvierten in Kooperation mit der Akademie der Universitätsklinik Kiel eine sechsmonatige Ausbildung, die aus einem theoretischen und praktischen Teil sowie einem Krankenhauspraktikum stand und die mit der Gleichwertigkeitsprüfung endete. Diese haben Ireka Ballano und Sarah Sajulga nun abgelegt. Beide haben die Prüfung erfolgreich bestanden und sind nun „examinierte Pflegefachkräfte“. Die beiden Damen, die schon sehr gut Deutsch sprechen, bleiben weiterhin in der Sozialstation Glinde tätig. Darüber hinaus ist es Hendrik Kohnert, Bereichsleitung Pflege des Kreisverbandes Stormarn des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), und Angelika Irmer, Leiterin der DRK-Sozialstation Glinde, gelungen, weiteres Fachpersonal für die Sozialstation zu gewinnen und somit das Team zu stärken. Doch der Bedarf an Pflegekräften ist und bleibt weiterhin groß.

Wer sich ebenfalls für eine Tätigkeit in der ambulanten Pflege interessiert, kann sich gerne an die Leiterin der Sozialstation, Angelika Irmer, Telefon (040) 710 42 01, Mail: pflege-glinde@drk-stormarn.de oder an Hendrik Kohnert, Bereichsleitung Pflege, Telefon (04531) 1781-41, E-Mail: hendrik.kohnert@drk-stormarn. de, wenden und sich näher informieren.