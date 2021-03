Reinfeld : DRK führt Corona-Schnelltests durch

Das DRK Reinfeld unterstützt die Stadt Reinfeld und bietet Corona-Schnelltests an.

Reinfeld | Zum Ende des zweiten Lockdowns wurden in Deutschland erste Lockerungen vorgenommen. Mit den Lockerungen begannen auch die Öffnungen der Schulen in Stormarn. Zusätzlich zu den bestehenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen waren weitere Maßnahmen zur Schulöffnung erforderlich. So wurden Corona-Schnelltests in den Reinfelder Schulen angeboten, um Infektionen ...

