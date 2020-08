Großhansdorf : DRK-Bereitschaft für die Zukunft gerüstet

In Folge der Corona-Pandemie wird das 15-jährige Bestehen nicht festlich begangen. ´

Großhansdorf | Die Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes, Ortsverein Großhansdorf und Umgebung, begeht in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen. „Wegen der Corona-Pandemie werden wir leider auf einen feierlichen Rahmen verzichten müssen“, berichtet Bereitschaftsleiter Malte Schilling mit Bedauern. Bereits vor 2005 gab es beim DRK in Großhansdorf eine sehr aktive Bereitschaftsarbeit. Einst war sogar ein ganzer Sanitätszug in Großhansdorf stationiert.

Mit der Einführung des hauptamtlichen Rettungsdienstes fiel damals eine große Aufgabe für die Ehrenamtlichen weg. Viele Bereitschaften, die sich auf den ehrenamtlich geleisteten Rettungsdienst spezialisiert hatten, stürzte diese Entwicklung in eine Sinnkrise. So verlor auch die Bereitschaft Großhansdorf an Mitgliedern, bis die Bereitschaftsarbeit schließlich ganz eingestellt worden war. 2005 erfolgte dann ein Neustart. Der Anfang war nicht leicht. Die Ausrüstung war bescheiden und auf das Nötigste beschränkt, da auch das Budget noch sehr überschaubar war.

Für Sanitätsdienste liehen sich die Großhansdorfer oftmals den Krankenwagen der befreundeten Kameradinnen und Kameraden der Bereitschaft Ammersbek. Zwei Jahre später wurde der neu beschaffte Krankenwagen des DRK-Kreisverbandes Stormarn in Großhansdorf stationiert. Dies bedeutete für die Arbeit der Bereitschaft in Großhansdorf eine enorme Verbesserung. Und die Mitgliederzahl wuchs stetig. Im Lauf der Zeit nahm auch die Anzahl der Sanitätsdienste deutlich zu.

Die Bereitschaft ist jedes Jahr beim Großhansdorfer Sommerzauber vertreten oder bei anderen Sport- und Kulturveranstaltungen. Das DRK organisiert aber auch eigene Veranstaltungen. So erfreut sich der jährliche Laternenumzug Anfang November zunehmend wachsender Beliebtheit. Die Kameradinnen und Kameraden der Bereitschaft wirken auch zusätzlich im Katastrophenschutz des Landkreises mit. So unterstützten Mitglieder der Bereitschaft kürzlich beim Corona-Testzentrum in Ahrensburg und halfen bei der Probennahme.

2018 konnte über diverse Spenden ein gebrauchter Rettungswagen gekauft werden. Nach Reparaturen und vielen Stunden an Eigenleistung sieht das Fahrzeug nun wieder aus wie neu. „Wir sind für die Zukunft gut gerüstet“, berichtet Malte Schilling stolz.

>Wer die Arbeit der Bereitschaft unterstützen möchte, der kann aktives oder passives Mitglied im DRK-Ortsverein Großhansdorf werden. Natürlich sind Spenden ohne Mitgliedschaft möglich. Nähere Infos auf der Homepage unter www.drk-grosshansdorf.de oder über das Büro im Papenwisch 30.