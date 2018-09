Kreisstadt : DRK Bad Oldesloe unter neuer Führung

Peter Bollmann löst Falk König als 1. Vorsitzenden ab.

von shz.de

16. September 2018, 15:00 Uhr

Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde der bisherige 2.Vorsitzende, Peter Bollmann (Geschäftsführer der s-consit GmbH), einstimmig zum 1. Vorsitzenden des DRK-Ortsvereins Bad Oldesloe gewählt. Der bisherige Vorsitzende Falk König möchte ein wenig kürzer treten, bleibt dem Verein aber als Beisitzer und als Ansprechpartner für rechtliche Fragen erhalten.

Das DRK Bad Oldesloe kann auf ein ausgeglichenes Geschäftsjahr und ein tolles Leistungsangebot zurückblicken: Über 1000 Spender kamen zu den Blutspendeterminen in Bad Oldesloe und Sprenge. Auch die bereits seit vielen Jahren angebotenen Spielnachmittage sowie die Gymnastik- und die Tanzgruppe erfreuen sich großer Beliebtheit. Erfolgsmodell ist die Wassergymnastik. Aufgrund der großen Nachfrage wurde das Angebot ausgeweitet, so dass inzwischen bereits elf Kurse wöchentlich stattfinden. Gemeinsam mit dem Ortsverein Reinfeld werden jährlich sieben Tagesfahrten zu abwechslungsreichen Zielen organisiert.

Das seit zwei Jahren bestehende „Café Hallo“ wird in Kooperation mit der Gemeinde am Moordamm betrieben und wird inzwischen gut angenommen. In den Räumen des DRK in der Lübecker Straße 17 in Bad Oldesloe findet dieses montags von 14 bis 17 Uhr statt. Jeder ist eingeladen, hier bei Kaffee oder Tee mit Gebäck einen Moment zu verweilen und neue Kontakte zu knüpfen.

Zusätzlich treffen sich monatlich Betroffene in den Selbsthilfegruppen „Leben mit Krebs“ und „Burnout“. Für 2019 ist ein Naturprojekt in der Jugendarbeit sowie die Wiederaufnahme der Budgetberatung geplant.

Auch in diesem Jahr wurden wieder viele langjährige Mitglieder geehrt. Hans Ehlers und Alfred Neumann für 40 Jahre, Inge Erdmann und Günter Bock für 50 Jahre und Erika Eckmann und Wilfriede Seitler konnten für 60 Jahre DRK-Mitgliedschaft ausgezeichnet werden. Der Ortsverein freut sich über die langjährige Treue und heißt neue Mitglieder jederzeit herzlich willkommen.



>Für Fragen zum Angebot oder zur Mitgliedschaft wenden Sie sich gerne an das Büro des DRK Ortsvereins unter der folgenden Telefonnummer: (04531) 2128 (Dienstag und Freitag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr).