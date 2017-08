Bargteheide : DRK-Angebote für jede Lebenslage

vergrößern 1 von 1 Foto: iris Lewe 1 von 1

Sie sind ein eingespieltes Team: Manfred Gattermann, seit zweieinhalb Jahren Vorsitzender des Ortsvereins Bargteheide und Umgegend des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Stellvertreterin Renate Malchau und Schatzmeisterin Carola Warnholz. Ein fröhliches Trio, dem die umfangreiche Arbeit im Ortsverein sichtlich Freude macht. Der Ortsverein bietet eine Vielzahl an Kursen und Veranstaltungen sowie Aktivitäten für Jung und Alt an. Und das will alles organisiert sein. Von PEKiP (Prager Eltern Kind Programm) für die ganz Kleinen im ersten Lebensjahr bis hin zur Rollator-Fit-Gymnastik für die Senioren ist für jeden etwas dabei.

Zwölf Kurse bietet der Ortsverein derzeit an, weitere sind in Planung. Bei Rollator-Fit können Senioren nicht nur üben, wie sie sicher mit ihrem Gefährt umgehen, zum Beispiel sicher in den Bus ein- und aussteigen, es wird auch entsprechende Gymnastik angeboten. Darüber hinaus finden viele Gesundheitskurse (Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Faszien-Training) statt.

Auch das Beratungsangebot ist breit gefächert. Wer zum Beispiel private oder berufliche Krisen hat, dem kann bei der Systemischen Beratung geholfen werden. Ob Burnout, Mobbing oder Stress in der Familie, es gibt bestimmt eine Lösung. Weitere Hilfsangebote sind unter anderem die Selbsthilfegruppe „Leben mit Krebs“ oder die Schuldnerbegleitung.

Zwei Mal jährlich werden Ausflüge für Menschen organisiert, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. In den Bus können auch Rollstühle mitgenommen werden. Heiligabend findet jedes Jahr eine Feier für Menschen statt, die diesen Tag nicht alleine verbringen möchten. Mitglieder, die 80, 85, 90 Jahre oder älter werden, bekommen zum Ehrentag Besuch. Wöchentlich findet im Stadthaus das Donnerstags-Café für Senioren statt.

Ein sehr arbeitsintensiver Aufgabenbereich des Ortsvereins ist die Kleiderkammer. Hier kümmern sich im Wechsel 15 Ehrenamtliche um die Annahme und Ausgabe der Kleiderspenden. Bei den vier Mal jährlich stattfindenden Blutspendeterminen helfen pro Termin bis zu 45 Ehrenamtliche in zwei Schichten. Dieses eingespielte Team kümmert sich um Organisation, Auf- und Abbau, Beschaffung der Lebensmittel sowie um den bei den Spendern beliebten „kleinen Imbiss“. Der nächste Blutspendetermin findet am heutigen Mittwoch in der Zeit von 14 bis 19.30 Uhr im Stadthaus, Am Markt 4, statt.

In Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Amt Bargteheide-Land veranstaltet der Ortsverein eine Gutscheinaktion für bedürftige Kinder, die nach den Sommerferien eingeschult werden. In diesem Jahr werden 41 Kinder einen Gutschein für Schulbedarf erhalten, den sie im Geschäft „Sammeln und Schenken“ einlösen können. Es gibt also viel zu tun im DRK-Ortsverein Bargteheide. Und was wünscht sich der Vorsitzende Manfred Gattermann für die Zukunft? „Mehr Mitglieder. Wir wünschen uns dringend mehr Menschen, die sich aktiv oder passiv engagieren und es mit ihrem Mitgliedsbeitrag ermöglichen, dass wir den Bargteheidern auch zukünftig so ein breit gefächertes Angebot bieten können.“



von Volker Stolten

erstellt am 22.Aug.2017 | 15:49 Uhr