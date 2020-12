Quarantäne aufgehoben : Drittligist VfB Lübeck nimmt Trainingsbetrieb wieder auf

Nach zwei positiven Corona-Tests in der Vorwoche bleiben neben VfB-Coach Landerl lediglich fünf Lübecker noch in Quarantäne.

Avatar_shz von Sascha Sievers

01. Dezember 2020, 13:11 Uhr

Lübeck | Nach zwei positiven Corona-Tests in der vergangenen Woche plant der VfB Lübeck in dieser Woche die Rückkehr auf den Trainingsplatz. Die am Montag durchgeführte Testreihe ergab durchweg negative Resultate. Das erklärte der Fußball-Drittligist in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag.

Für den überwiegenden Teil der Mannschaft besteht nach Absprache mit den Mannschaftsärzten und dem Gesundheitsamt keine Quarantäne mehr. Die Spieler werden am heutigen Dienstag alleine eine Laufeinheit durchführen können. Sofern auch die für Mittwoch geplanten Schnelltests keine Anzeichen für weitere Infektionen im Mannschaftskreis erbringen, wird das Mannschaftstraining unter strengen Hygienebedingungen wieder aufgenommen. Auch dem Drittliga-Punktspiel beim FC Ingolstadt 04 am kommenden Sonnabend (14 Uhr) steht für diesen Fall nichts im Wege.

Trainer Rolf Landerl und Mittelfeldspieler Dren Feka werden nach ihren positiven Testergebnissen der Vorwoche bis auf Weiteres fehlen, erklärte der Verein und machte damit erstmals die Namen der Betroffenen öffentlich. Voraussichtlich bis Mitte kommender Woche werden zudem auch die direktesten Kontaktpersonen nicht dabei sein. Dabei handelt es sich um Co-Trainer Lukas Pfeiffer, Physiotherapeut Matthias Stobbe und die Spieler Morten Rüdiger und Jamie-Liam Shalom, die allesamt negativ getestet wurden, sich jedoch auf amtliche Anordnung weiter in häuslicher Quarantäne befinden.

Für die Leitung der nächsten Trainingseinheiten wird ein Team aus Scout Axel Giere, Torwarttrainer Walter Franta und Athletiktrainer Janning Michels zuständig sein. Giere, von 2016 bis 2018 Co-Trainer unter Landerl, soll auch im Spiel in Ingolstadt auf der Bank die Verantwortung tragen.

Landerl und Pfeiffer leisten Unterstützung und haben aus der Quarantäne heraus die Erstellung der Trainingspläne und die Videoanalyse übernommen. Auch der Matchplan für das Auswärtsspiel in Ingolstadt am Sonnabend wird von den beiden erstellt und mit dem Trainerteam auf dem Platz telefonisch abgestimmt.

Wann Landerl auf den Platz zurückkehren kann, ist noch ungewiss. Der 45-Jährige hatte unter starken Krankheitssymptomen zu leiden. „Ich fühle mich seit dem vergangenen Mittwoch schlecht“, erklärt er. „Ich habe Kopfschmerzen, sehr unangenehmen Husten und teilweise Fieber. Seit Montag geht es zumindest ein wenig bergauf.“