Drittes Fahrzeug und Kanalkamera sollen kommen

von shz.de

31. Mai 2019, 10:29 Uhr

Bad Oldesloe | Der Amtsausschuss Bad Oldesloe-Land hat auf seiner jüngsten Sitzung den Kauf eines dritten Fahrzeugs für die Klärwärter und die Anschaffung einer Kanalkamera beschlossen.

Bisher stehen den drei Klärwärtern nur zwei Kastenwagen zur Verfügung. Die reichen aber bei der täglichen Arbeit nicht aus. Darum wird jetzt als drittes Fahrzeug ein Ford Transit angeschafft, mit dem auch mal größere Sachen transportiert werden können. Der Transit soll noch in diesem Jahr angeschafft werden.

Ausgeschrieben wird die Anschaffung über das Gebäudemanagement Schleswig-Holstein (GMSH). Dort können die Händler dann ihre Gebote abgeben. Gerechnet wird mit einem Preis inklusive Einrichtung des Fahrzeuges mit um die 22.000 Euro. Die Anschaffung einer Kanalkamera wurde hingegen auf das kommende Jahr verschoben. Mit dieser Kamera können die Klärwärter Schäden in den Abwasser- und Regenwasserkanälen begutachten beziehungsweise Verstopfungen in den Leitungen ausfindig machen. Bisher mussten in diesem Fall Spezialfirmen angeheuert werden. Die Kosten für die Kamera belaufen sich auf rund 15.000 Euro. Auch ein Kanalkatasterprogramm für die Klärwärter beziehungsweise ein Zugriff auf ein solches Programm soll kommen.

Beschlossen wurde auch, Amtsvorsteher Martin Beck zu ermächtigen, den günstigsten Anbieter mit der Erdgaslieferung für das Verwaltungsgebäude und für die Hohedammer Mühle in Grabau, die auch dem Amt Bad Oldesloe-Land gehört, zu beauftragen. In der Hohedammer Mühle sind Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht. Diese Erdgaslieferung für die beiden Gebäude wird auch über Gebäudemanagement Schleswig-Holstein ausgeschrieben.