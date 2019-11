Drei Verletzte

Avatar_shz von shz.de

08. November 2019, 15:01 Uhr

Bargteheide | Bei einem Unfall wurden gestern Mittag in Bargteheide drei Menschen verletzt, zwei von ihnen kamen nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus. Der Fahrer eines Oldtimers (Mercedes 230 SL, u.) war im Kreisverkehr zur Jersbeker Straße vermutlich zu schnell unterwegs und hatte deshalb beim Ausfahren die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der geriet in den Gegenverkehr und prallte dort in einen entgegenkommenden Renault (o.). Dessen Fahrerin und zwei Insassen aus dem SL wurden verletzt. rtn