Stapelfeld : Drei Verletzte auf der A1

Aus ungeklärter Ursache fährt ein Opel Mokka in Richtung Norden auf einen Mitsubishi auf.

03. Oktober 2019, 09:28 Uhr

Stapelfeld | Bei einem Unfall wurden am Mittwochnachmittag auf der A 1 drei Menschen verletzt. In Höhe des Pendlerparkplatzes Stapelfeld waren zwei Autos zusammengeprallt. Nach ersten Erkenntnissen war in Fahrtrichtung Norden ein Mitsubishi Colt auf einen Opel Mokka aufgefahren. In den beiden Fahrzeugen wurden drei Menschen verletzt. Nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurden die drei Verletzten ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehrleute der FF Stapelfeld unterstützten den Rettungsdienst bei der Versorgung der Verletztem. Danach streuten sie die bei dem Unfall ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab. Während der Rettungsarbeiten staute sich der Verkehr bis hinter Barsbüttel zurück. Die Unfallursache ist noch nicht bekannt.